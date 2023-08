Daniel Arenas sorprendió al hablar de su relación más importante

Luego de su aparición en Protagonistas de novela, Daniel Arenas cultivó una carrera que le ha permitido cosechar muy buenos frutos, teniendo en cuenta que tras su participación en Los Reyes se fue a México, donde se convirtió en toda una estrella.

Su nombre brilló en este país gracias a producciones como Amorcito corazón, Corazón indomable, La gata, Médicos: línea de vida y Mi marido tiene familia.

Además, en enero de 2023 Daniel Arenas debutó como presentador del programa Hoy día, de Telemundo, en el cual hizo una confesión sobre la que, según él, es su relación más importante.

El colombiano suele asistir a una iglesia cristiana en Miami, donde se encuentra radicado Fotografía por: Instagram Daniel Arenas

Según contó el bumangués en este magacín, transmitido para la comunidad latina en Estados Unidos, su fe y espiritualidad han sido fundamentales para cumplir las metas que se ha propuesto en la vida.

“Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios, porque a partir de allí yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando estoy más cercano a ÉL, cuando lo busco y encuentro, me deja muchas enseñanzas. Además, cuando le hablo y me confieso es cuando todo en mi vida empieza a fluir más”, explicó.

Posteriormente, Daniel Arenas recordó en su declaración a Daniela Álvarez, exreina de belleza y presentadora colombiana con quien tiene una relación desde hace más de un año.

“Cuando me preguntan qué me hace feliz podría decir que es la buena relación con mi familia, mi pareja, mis amigos o mis compañeros de trabajo, pero no; todo eso viene por añadidura cuando me convierto en un hombre de Dios. Esto significa tener contacto cercano todo el tiempo, es estar buscando, aprender de él y tener temor y amor por él”, agregó.

Por último, Daniel Arenas mencionó que no le avergüenza hablar sobre su fe en Dios, pues advirtió que, aun cuando no lo suele hacer públicamente, siempre le va a apasionar tocar este tema y exponer su espiritualidad.

“A mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión (...) Cada que tenga yo oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita lo voy a hacer porque lo llevo en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos”, concluyó el actor.

¿Daniela Álvarez terminó con Daniel Arenas?

Teniendo en cuenta solían colgar fotos o videos de cada momento que pasaban juntos y que desde hace meses no publican nada, se empezó a rumorar que la relación había terminado.

Tuvo que pasar casi un año de rumores para que ambos se animaran a desmentir que terminaron. La presentadora lo hizo en una entrevista con Lo sé todo, mientras el actor habló en Hoy día.

“La relación es de dos, no de 10 ni de 20, ni de miles ni millones. Mi recomendación es que mantengan su relación privada y no la estén publicando porque cuando la hacen de muchos todo el mundo siente derecho a interferir, meterse y opinar. Mi humilde apreciación es que, si el amor es verdadero, manténgala de dos y con Dios”, dijo Daniel Arenas.