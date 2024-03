Daniel Arenas se someterá a este tratamiento para bajar los kilos de diciembre

Daniel Arenas sorprendió a su comunidad de seguidores en días recientes, tras comunicar que inició a un tratamiento con la intención de mejorar su salud, pues considera que la ha descuidado en los últimos meses.

Te puede interesar: Bad Bunny, Rihanna, Camilo y otras celebridades que son signo Piscis

Fotografía por: Instagram Daniel Arenas

El tratamiento al que se someterá Daniel Arenas

De acuerdo con lo expuesto por el famoso actor a través de redes sociales, en semanas recientes se subió a la báscula y notó que aumentó varios kilos. Situación que le generó una gran preocupación.

Para superar este problema, el también presentador buscó ayuda profesional y se decidió por la llamada ‘técnica Israel’, que consiste en un drenaje linfático de la cara, incluyendo el cuello y el cuero cabelludo.

“Estoy empezando a accionar para mejorar mi salud. Yo dije que no quería nada invasivo y que no sintiera mucho dolor. Además, que no me dejara muchos morados tampoco”, afirmó Daniel Arenas.

No te pierdas: Lina Tejeiro no tuvo piedad con Nataly Umaña y criticó la reacción a su ruptura con Alejandro Estrada

“Para drenar la retención de líquidos y masajes reductores con metaloterapia para evitar los morados. También estaremos realizando radiofrecuencia, manta térmica, todo muy orgánico”, explicó Valentina, profesional de la salud responsable del tratamiento.

Por último, Arenas animó a todos los hombres a consentirse con este tipo de tratamientos estéticos. Según dijo, compartió su experiencia para que otros también consideren cuidar su apariencia y bienestar.

Daniel Arenas y su encuentro con la Virgen de Guadalupe

El bumangués de 44 años, que actualmente se desempeña como conductor del programa Hoy Día, en Estados Unidos, contó hace algunos años que vivió una experiencia fuera de lo normal.

“La Virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería. Guardé las cosas en un maletín y cuando llegué a casa en México, me encontré con la imagen de la Virgen y desde ahí no me abandona. Siempre ha estado al pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud, nos ha ayudado mucho”, aseguró hace tiempo por medio de una publicación en redes sociales.

Desde entonces, Daniel Arenas conmemora sin falta el Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), así como cada aniversario de aquel encuentro con ‘La Morenita’: “Justo por estos días conocí a mi Madre Celestial. Digamos que siempre había estado, pero desde ese momento soy consciente de su presencia y poder en mí”.