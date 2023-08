Daniel Arenas se despidió del novio de Carmen Villalobos: “te voy a extrañar”

El actor Daniel Arenas se ha destacado no solo por su trabajo en la televisión interpretando a diferentes personajes en múltiples producciones, sino también por su faceta de presentador. Desde hace varios meses hace parte del equipo de conductores de Hoy Día, de Telemundo.

Daniel Arenas. Fotografía por: Instagram

Además de su carrera, su vida personal ha sido de gran interés para sus seguidores. Constantemente, en redes sociales los internautas están al pendiente de lo que publica o deja de publicar, que dé algún indicio de lo que ocurre con su vida. Su relación con Daniela Álvarez ha sido muy comentada, especialmente después de que ambos dejaran de postear fotos y videos donde estuvieran juntos. Se ha rumorado que terminaron hace varios meses, pero hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado esa información, por el contrario, la expresentadora del Desafío The Box, lo desmintió hace un tiempo, aunque muchos de sus seguidores han afirmado que no le creen.

Daniel Arenas entabló una gran amistad con Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, en el programa Hoy Día, de Telemundo, donde ambos se han desempeñado como presentadores.

No obstante, el pasado viernes 11 de agosto, el santandereano expresó su tristeza porque su amigo ya no estaría más en el programa. Oldenburg anunció su retiro del matutino porque estará en otro proyecto. “Último día en @hoydia porque nos vamos a @exatlonestadosunidos All Stars la Gran Batalla. Gracias a mis compañeros por sus palabras, gracias por estos meses increíbles en los que hemos disfrutado tanto”, escribió en Instagram.

Arenas no pudo ocultar su tristeza por la salida de su amigo, pero a su vez lo felicitó por ese gran proyecto. “Para mí como compañero, como amigo, te tengo que decir que te voy a extrañar, hermano. Eres una gran persona, eres un gran ser humano. Detrás de cámaras es un gran compañero, un gran amigo. A mí, en lo personal, me vas a hacer mucha falta, pero te deseo la mejor de la suerte, ese es tu lugar, los deportes, las competencias, la gente y el público te están esperando”, dijo.

Frederik se mostró muy conmovido con las palabras de su amigo: “Daniel me emociona. Gracias, de verdad, te lo digo de corazón. Yo llevo el espacio de la mañana, con ustedes, aquí yo estuve durante mucho tiempo, antes de ir a Exatlón y cuando se acabe la temporada tengo que regresar a Miami”.

Su novia Carmen Villalobos le dejó un romántico mensaje felicitándolo y expresándole su orgullo. “Amor mío sé lo que amas Exatlón y lo emocionado que estás por empezar. Te admiro demasiado y se que cómo siempre la vas a entregar toda. Qué lindo es ver el gran profesional y lo apasionado que eres con tu trabajo. Te amo mucho”.