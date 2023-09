Daniel Arenas reflexiona sobre la infidelidad: “He sido una persona tan seria”

En medio de la transmisión del programa Hoy Día, de la cadena televisiva Telemundo, el actor colombiano Daniel Arenas habló de la infidelidad. Su opinión surgió luego de que se pusiera sobre la mesa un debate acerca de la creencia popular que señala que ‘todos los actores son infieles’. En desacuerdo con esa afirmación, Arenas aseguró que engañar a la pareja no tiene nada que ver con la actividad que se desarrolle.

“Para ser infiel no se necesita tener ninguna profesión, el que le quiere faltar respeto a su pareja, lo hace (...) En mi profesión, desafortunadamente, hay muchas personas que no separan la realidad de la ficción, y cuando están trabajando se dejan llevar por la caricia, por el toque toque (...). Yo, en mis 25 años de carrera, he sido una persona tan seria, que salgo de trabajar y me desligo totalmente de eso”, comentó el bumangués.

Aunque se desconoce si Arenas sigue en una relación con la presentadora colombiana Daniela Álvarez, pues existen múltiples rumores acerca de la ruptura de su noviazgo. Se recuerda que Daniel quedó en medio de una polémica, luego de vivir, una situación con la actriz y presentadora Adamari López.

Seguidores de Daniel se siguen preguntando acerca de la relación del actor colombiano con la presentadora Daniella Álvarez. Fotografía por: Archivo Particular

Los comentarios de la gente surgieron después de que, en plena emisión del matutino, y en medio de una charla sobre los besos de telenovela, el santandereano y la puertorriqueña se dieran un beso.

En medio de los comentarios que surgieron de inmediato en las redes sociales, Arenas se refirió a la situación.

“Debo decir que en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás, a mi gente cercana, ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado, ni con una pistola en la cabeza, ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido mucho sus convicciones, ha defendido mucho su manera de pensar. Ese día me equivoqué, ese día obré mal (...) Resolví la situación de la manera equivocada (...) la forma de resolverlo era decir: ‘No, chicas, yo no tengo por qué besar a nadie’ (...) me equivoqué”, comentó el actor en sus redes sociales.

A pesar de los rumores del fin de la relación de Arenas y Álvarez, a mediados de junio se les vio juntos en una iglesia en Miami.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, la exreina de belleza fue cuestionada acerca de las razones por las cuáles ya no compartía fotos con su pareja en redes sociales. Ella contestó: “Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en cómo hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las de uno”.