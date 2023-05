Daniel Arenas publicó foto muy sonriente con mujer rubia. No es Daniela Álvarez

En las últimas semanas, una de las noticias más comentadas por los internautas en las diferentes redes sociales, ha sido la relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez. Los presentadores han sido tendencia debido a los rumores de una supuesta ruptura, luego de que dejaran de publicar contenido juntos.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Fotografía por: Instagram

Aunque hace unos días la expresentadora del Desafío The Box aseguró que siguen juntos, hay algunos seguidores que creen del todo que eso sea cierto, pues cada vez dejan más evidencias del distanciamiento que han tenido.

Daniela Álvarez celebró su cumpleaños sin Daniel Arenas

El pasado 24 de mayo Daniela Álvarez cumplió 35 años. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, la barranquillera posteó cómo festejó esa fecha tan especial al lado de sus seres queridos. “Gracias Dios por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura más emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: ¡La vida! Gracias a todos por regalarme tanto amo”, escribió en una publicación.

Para festejar su natalicio, la modelo realizó una fiesta en un restaurante donde estuvo acompañada de sus amigos y familiares. Sus seguidores no pasaron por alto que su pareja Daniel Arenas no estuvo presente. Además, en sus redes sociales tampoco le dedicó ningún mensaje, ni posteó ninguna fotografía. “¿Y el novio?”, “Daniel arenas era o es novio, pero no está”, “tanto publicar amor para nada al final. Por eso es mejor no publicar tanto y mejor disfrutarlo a solas”, “¿ya no está con Daniel?”, “no veo a Daniel Arenas”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Daniel Arenas, feliz con sus amigos

Como se conoce, el actor santandereano está radicado en Estados Unidos, pues actualmente trabaja en el programa Hoy Día, de Telemundo. Por esos mismos días del cumpleaños de Daniela, Daniel publicó una historia que puso a hablar a sus seguidores pues allí aparece departiendo con un grupo de amigos, pero algunos internautas señalaron que se veía muy cariñoso con otra mujer, a quien le puso su brazo detrás de ella.

En la imagen aparecen algunos de sus compañeros del matutino, entre ellos, Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, con quien comparte set todas las mañanas.

El actor no etiquetó a las personas con las que estaba, por lo que se desconoce quién es la mujer y cuál es el tipo de vínculo que tienen, si son compañeros de trabajo o si tienen una amistad de antes.

Recientemente, Daniela reveló en entrevista para Lo sé todo, la razón por la que no volvieron a aparecer juntos en redes. “Cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en cómo hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”.