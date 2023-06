Daniel Arenas publicó curioso mensaje en redes que preocupó a sus seguidores

Desde antes de su relación con Daniela Álvarez, el actor Daniel Arenas, también presentador del programa Hoy Día, de Telemundo, ha sido muy reservado con su vida privada. Pocas veces se ha referido a su área sentimental.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas. Fotografía por: Instagram

De hecho, él aseguró en una oportunidad que no le gustaba publicar cosas referentes a sus relaciones; sin embargo, con Daniela fue diferente porque en sus redes sociales posteó varias fotografías y mensajes románticos, expresando lo feliz y enamorado que estaba.

Desde el 25 de mayo del 2022, no ha vuelto a publicar nada con la presentadora, avivando más los rumores sobre una posible ruptura, pese a que la barranquillera de 35 años dijo hace unas semanas que todavía seguían juntos.

¿Qué le pasó a Daniel Arenas?

Hace unas horas, el presentador, quien comparte set con Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos, reposteó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 2,1 millones de seguidores, que dice: “señales de que era un alma antigua: te has sentido incomprendido siempre, puede sentir la energía de personas o lugares, te rodeas cada vez menos de personas, te ves más joven de lo que tienes en edad, no te genera comodidad los lugares donde hay afluencia masiva de personas, sientes un anhelo de volver a casa, eres muy sensible y sientes empatía por los procesos ajenos, la música o algún tipo de arte te conecta profundamente, sabes que no estamos solos y hay algo más allá”.

Aunque el mensaje no fue escrito por él, algunos internautas lo relacionan con su vida sentimental, teniendo en cuenta que no volvió a aparecer públicamente con Daniela.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez y Daniel Arenas?

Semanas atrás, el santandereano dijo unas palabras durante la emisión en vivo del matutino de Telemundo que dejó pensando a más de uno sobre su relación con la modelo. “La relación es de dos, no de diez ni de veinte, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es que mantengan su relación privada. No la estén publicando, en el momento que la publican y la hacen para todos todo el mundo tiene derecho a interferir y a meterse a opinar (…) Si la relación es verdadera, si es de amor, manténganla de dos”, afirmó.

Luego, Daniela fue cuestionada por el programa Lo sé todo, sobre la ausencia de las publicaciones en redes de los dos. Sobre eso, dijo: “cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las de uno”.