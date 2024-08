¿Daniel Arenas fue despedido de Telemundo por culpa de Ángela Aguilar? Esto dicen

La semana pasada, el actor Daniel Arenas sorprendió a sus seguidores al anunciar su salida del programa Hoy Día, de Telemundo, el cual llevaba presentando desde hace año y medio.

El novio de Daniela Álvarez se había mostrado emocionado de incursionar en esa faceta de presentador, pues muchos lo habían conocido solamente como actor. Aunque muchos le auguraban varios años en el matutino, finalmente, Arenas renunció, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal son los responsables de la salida de Daniel Arenas de Telemundo?

La renuncia del actor ha sido muy comentada en redes sociales, donde algunos internautas han especulado asegurando que, supuestamente, Arenas no renunció, sino que, por el contrario, lo habrían despedido.

La supuesta razón ha generado controversia, pues, según dicen, el responsable habría sido Pepe Aguilar, quien le habría pedido a los directivos su cabeza por haber criticado la relación de Ángela Aguilar, su hija, con Christian Nodal.

“Por decir la verdad, de los valores que ya se están perdiendo, lo corrieron”, “Telemundo qué triste que ustedes no respeten la libertad de expresión”, “¿Lo van a sacar por lo que dijo de Nodal y Ángela?”, “Por defender los verdaderos valores lo corrieron”, “Seguro que el Pepe Aguilar lo mandó a botar, no le va a ser fiel, si se lo hizo a la mamá de su hija”, “Por defender los valores y como debe de ser el respeto hacia una pareja hacia el amor, la fidelidad, la comprensión, por eso se va”, comentaron algunos internautas.

Por ahora, no hay ninguna versión oficial que sustente esas especulaciones de los internautas.

¿Qué dijo Daniel Arenas de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En conversación con sus compañeros de set, con quienes se refería a esa nueva relación sentimental, Daniel dijo: “nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero... ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”.

Esas serían las palabras que habrían causado la furia de Pepe Aguilar, pues, al parecer, Arenas se estaría refiriendo a una supuesta infidelidad de Christian Nodal hacia su expareja Cazzu, con su ahora esposa Ángela Aguilar.