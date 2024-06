Daniel Arenas enfureció en ‘Hoy Día’: “ya no hay límites de nada”. ¿Qué pasó?

Daniel Arenas se ha destacado, no solo por su participación en importantes producciones nacionales e internacionales, sino también, porque, desde que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, ha tratado de ser lo más reservado posible, especialmente con detalles de su vida privada.

Daniel Arenas

Pocas veces, el actor ha estado involucrado en polémicas en redes sociales y medios de comunicación. En los últimos años, ha sido noticia por su relación con Daniela Álvarez. Lo único que se especuló sobre eso, fue que, en algún momento, supuestamente habían terminado, pero después de varios meses de rumores, volvieron a aparecer juntos, muy enamorados.

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

Desde hace un poco más de un año, Daniel Arenas se alejó un poco de la actuación y le dio paso a una nueva faceta como presentador del programa Hoy Día, de Telemundo.

Desde entonces, el santandereano se ha mostrado muy feliz desarrollando ese talento que no había explotado antes. Durante este tiempo, Arenas ha demostrado tener muy clara su posición con respecto a varios temas de interés público.

Recientemente, se convirtió en noticia, luego darse a conocer una nueva tendencia que está impactando las relaciones sentimentales. Se trata de la agamia, que consiste “en la falta de interés que tiene un individuo por formar una relación con otra persona”.

Ese concepto causó la furia e indignación del presentador, quien no dudó en expresar su desacuerdo. “Estamos viviendo en una época donde la gente ya no cree en el compromiso, donde la gente perdió por completo los valores. Todo lo que sea en contra de lo establecido es lo que es ‘cool’”, señaló.

Enseguida, aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes se han identificado con esa ‘nueva moda’.

“Yo le pregunto a estas personas agámicas si van a trabajar y no les pagan, ¿les gustaría? O si tienen que cobrar por algo que hicieron y no se los dan, ¿también les gustaría? Es que eso es lo que pasa. Todo lo fácil les gusta. No hay compromiso. ‘No quiero nada, quiero poderme coger a esta y no pasa nada’. Pero si cuando les toca a ellos lo que no les dan, ¿cómo se sienten? El mundo tiene que ser igualitario, el mundo es para todos, en todos los sentidos”, dijo con una evidente seriedad y molestia.

Finalmente, aclaró que no solamente se trata de las relaciones de pareja y eso es lo que más lo ‘indigna’. “Porque no es solamente en el tema de parejas, es en todos los temas de la sociedad: el respeto por el otro, por el vecino, por mi compañero de trabajo, por mi pareja, por la persona con la que vivo al lado. Estamos llegando a un punto donde ya no hay límites de nada y es lo que está cool”, puntualizó.

¿Qué es la Agamia?

De acuerdo con el portal Welife, “la agamia es un modelo relacional en el que los implicados no desean tener un compromiso con nadie, aunque sin renunciar al amor ni al sexo. Es la elección consciente de no establecer vínculos matrimoniales o de pareja a largo plazo”.