Daniel Arenas rompió el silencio: “ya no se sabe qué significa la dignidad”

La semana pasada fue tendencia la sorpresiva noticia sobre la renuncia de Daniel Arenas al programa Hoy Día, de Telemundo. El actor llevaba año y medio ejerciendo como presentador de ese magazine, en el que varias veces fue tendencia por hablar abiertamente sobre algunos temas. Su opinión generaba espina en algunos televidentes y usuarios en redes sociales; de hecho, en algunas oportunidades, tuvo ciertas diferencias con sus compañeros de set por no opinar lo mismo.

El ejemplo más claro fue hace unas semanas cuando se hizo público el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Los conductores del programa mencionaron el tema de la aparente infidelidad del intérprete de Adiós amor, con Cazzu, la madre de su hija y con quien sostenía una relación sentimental pocos días antes de confirmar su amorío con la hija de Pepe Aguilar. Sobre eso, Arenas expresó su rechazo con las personas que aprobaban ser infieles, generando debate con una de las presentadoras.

Daniel Arenas Fotografía por: Instagram @danarenas

¿Qué pasó con Daniel Arenas y por qué salió de Telemundo?

Aunque al aire el presentador afirmó que él había tomado la decisión de renunciar, en redes sociales se llegó a especular que, en realidad, había sido despedido por solicitud de Pepe Aguilar, por haber hablado de su hija, la ahora esposa de Nodal.

Después de varios días de rumores, el actor Daniel Arenas rompió el silencio y reveló la verdad a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, con la que no dudó en agradecer a Telemundo la oportunidad brindada.

“Primero que nada soy un hombre de FÉ y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación acompañada de este valioso video para mí, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro, tienen un único propósito que es AGRADECER públicamente este aspecto de mi vida que SI es público y que siento merece el hacerlo. Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi DIOS me puso ahí y que si venía de ÉL era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese PROPÓSITO es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo”, dice en la primera parte del post que cuenta con más de 17 mil likes.

La razón por la que Daniel Arenas renunció a Telemundo

El actor aseguró que, actualmente, las personas han venido perdiendo el respeto solo por ganar seguidores y ser tendencia en las redes sociales o medios de comunicación. “Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o “viral” por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad familia, así que tenemos que ser LUZ donde se necesite. De las cosas que más disfruté entre muchas de este trabajo fue poder dar mi opinión y mi punto de vista en muchos temas, algunos más álgidos que otros, pero siempre con todo mi respeto y hablando desde el corazón”, resaltó. Aunque no dijo directamente que salió por dar sus opiniones sinceras, sus seguidores relacionan sus palabras como una confirmación de lo que se había rumorado en redes sociales.

Finalmente, aprovechó para agradecerle al público y a todos sus seguidores por el apoyo brindado, no solo en su paso por Telemundo, sino durante los más de 20 años que lleva de carrera artística.

Daniela Álvarez le dejó mensaje a Daniel Arenas

La relación de Daniel Arenas y Daniela Álvarez ha sido muy comentada. En el último año, la pareja ha preferido mantener su romance en privado. En sus redes sociales ya no publican tantas fotos juntos y tampoco se dejan amorosos mensajes como lo hacían al comienzo.

Sin embargo, tras la publicación de Daniel, la presentadora no dudó en dejarle un significativo mensaje: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. Gracias por enseñarnos lo que realmente es importante. Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”.