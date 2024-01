Dakota Johnson se sinceró sobre lo difícil que fue grabar ‘50 sombras de Grey’

El 12 de febrero del 2015 se estrenó Cincuenta sombras de Grey, la primera película basada en la serie de libros escritos por Erika Leonard Mitchell, que aparte del título mencionado, incluye otros escritos: Cincuenta sombras más oscuras, Cincuenta sombras liberadas, Grey, Más oscuro y termina con Liberado.

Dakota Johnson y Jamie Dornan, protagonizaron la misteriosa historia. Recientemente, en una extensa entrevista concedida a Vanity Fair, la artista de 34 años reveló detalles inéditos de las filmaciones y de lo incómodo que fue, en ocasiones, trabajar para que las producciones pudieran salir al mercado cinematográfico.

Así mismo, la nacida en Austin (Texas), reconocida por películas como Crazy in Alabama, Persuasión y Madame Web, aclaró que nunca existió enemistad con su coprotagonista y que, de hecho, lo ve como un hermano. Aseguró que no se arrepiente de haber filmado Cincuenta sombras de Grey, pero reconoció que todo fue una locura.

¿Qué dijo Dakota Johnson de la película ‘Cincuenta sombras de Grey’?

“Si hubiera sabido cómo iba a ser, creo que nadie la habría hecho. Hubiera sido como, ‘Oh, esto es psicótico’. Pero no me arrepiento”, mencionó.

“Soy una persona sexual, y cuando estoy interesada en algo, quiero saberlo todo sobre ello. Ese es el por qué hice desnudos. Firmé para hacer una versión diferente de la película que terminamos haciendo”, dijo. Según reveló a la publicación citada, dentro de las situaciones que hicieron diferente el proceso de rodaje, la participación constante de Erika Leonard Mitchell, la autora de los libros, fue determinante.

“Ella tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días. Ella pedía que ciertas cosas ocurrieran. Había parte de los libros que no funcionaban para la película, como los monólogos internos que a veces eran increíblemente cursis. No funcionaba decirlos en voz alta. Siempre fue una batalla. Siempre”, detalló, aunque en otro momento de la charla, mencionó que la escritora siempre fue buena con ella. “Estoy agradecida de que ella me quisiera a mí en esas películas”.

Dakota, pareja del músico Chris Martin, ex de Gwyneth Paltrow, dijo también que hay cosas que no puede decir en este momento, porque no quiere dañar la reputación de nadie, pero mencionó que tanto ella como Jamie Dornan, habían sido tratados correctamente.