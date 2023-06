¿Cumpleaños Carolina Cruz: ¿cuántos años cumple la presentadora de ‘Día a Día’?

Una de las famosas más comentadas de la farándula colombiana es, sin duda, Carolina Cruz. La presentadora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión ha sido protagonista de múltiples titulares en medios de comunicación y en redes sociales, especialmente desde que confirmó su separación de Lincoln Palomeque, el padre de sus hijos Matías y Salvador.

Paparazzi Carolina Cruz y Jamil Farah Fotografía por: ARCHIVO VEA

En su cuenta de Instagram suma 7,4 millones de seguidores, quienes diariamente están al pendiente de lo que ocurre en su área personal y profesional.

Edad de Carolina Cruz

Hoy, la presentadora vallecaucana está cumpliendo 44 años. Nació un 12 de junio de 1979 en Tuluá, Valle del Cauca, pero su infancia y adolescencia las pasó en Cali. Su trabajo en el mundo del espectáculo comenzó cuando fue porrista del América de Cali y luego en 1999 cuando participó en Señorita Colombia.

Más adelante se vinculó a la televisión, alterna con el modelaje, y desde entonces, ha sido considerada una de las presentadoras más hermosas del país. Carolina ha pasado por múltiples programas y su carrera es admirada por miles de seguidores.

Cumpleaños de Carolina Cruz

Desde el pasado viernes, la presentadora, quien es novia de Jamil Farah, comenzó a publicar en sus redes sociales cómo comenzaba su fin de semana de celebración.

En las imágenes que publicó se observa que estaba en Santa Marta, junto a algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos, la actriz Cristina Warner, Diego Pachón, Holman Fuentes, Andy Carrasco e Iván Gutiérrez, participante del Desafío The Box.

De igual manera, en el feed de su Instagram publicó otra foto con otros amigos celebrando su “pre-cumple”. Sus seguidores le han dejado múltiples felicitándola: “HAPPY BYRTHDAY CARO Que el todo poderoso te regale lluvia de bendiciones, para seguir compartiendo al lado de tus seres queridos”, “feliz nuevo año de vida, que vengan mil bendiciones más”, “Caro te mereces todo lo bonito de esta vida”, “Caro toda la felicidad para ti hermosa”.

Carolina Cruz y su particular mensaje: “he aprendido a merecer”

La semana pasada, la también empresaria realizó una publicación con una serie de fotografías suyas buceando, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje con el que acompañó las fotos. “Con tiempo he aprendido a MERECER, aunque no lo crean me cuesta y mucho. MERECIMIENTO…MI TRABAJO INTERNO. Una de las cosas que más disfruto es viajar y aunque me cuesta despegarme de mis gordos les he ido enseñando las cosas que hacen feliz a mamá, una de ellas es bucear, ojalá amen tanto el mar como yo”.