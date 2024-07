Culotauro arremetió contra Diana Ángel: “Todo es mentira. Se lava las manos”

El reality de convivencia de RCN, La casa de los famosos, ha sido uno de los más polémicos. Los famosos que hicieron parte protagonizaron algunos escándalos, pues dentro de la casa comenzaron relaciones sentimentales que, al final, no tuvieron futuro.

Por su romance con Miguel Melfi, a Nataly Umaña le costó su matrimonio con Alejandro Estrada. Por su parte, Diana Ángel también se vio involucrada sentimentalmente con Culotauro; sin embargo, el comediante la rechazó en los últimos días que estuvo en el programa. Incluso, después de salir, la actriz quiso retomar las cosas, pero él se negó.

Culotauro. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué dijo Culotauro de Diana Ángel?

La relación de Diana y Culotauro ha generado todo tipo de reacciones, en su mayoría, criticando la actitud “déspota” del comediante.

La también cantante escribió una canción titulada Irresponsable decisión que lanzó días después de haber salido del reality. Según los internautas, fue inspirada en lo que ocurrió con Culotauro en La casa de los famosos.

Parte del tema, dice: “yo te perdono, ya no hay más para decirte, aunque debajo de la falda de tu ex tú te escondiste. Me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Que alejándote de mí era lo mejor para este juego y nunca me hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”.

Los fanáticos no fueron los únicos en reaccionar. Recientemente lo hizo también Culotauro luego que un seguidor le escribiera por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ lo siguiente: “Sabrás que eres una mi#$% por haberte metido con la linda Diana Ángel”.

El comediante no dudó en responder y, de manera tajante, aseguró que todo fue una estrategia de la actriz y el canal RCN y que, supuestamente, él no quiso llevar a cabo esa idea.

Primero manifestó su descontento por la letra de la canción que hizo la artista. “La canción es buena; la rompe, pero desde que inicia hasta que termina es TODO MENTIRA, ¿Qué tiene que ver mi ex en este circo?”.

Enseguida, reveló que Ángel quiso culparlo de lo que ocurrió. “Para mí es la manera en que Diana Ángel se lava las manos; es mejor culpar a alguien más, cuando tienes que cuidar ‘la reputación’. Si ella quiere culparme por no acceder a lo que el canal y ella querían jajaja Entonces es mi culpa. Que siga siendo canciones y hablando mie#$%”.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos internautas han criticado al comediante por su forma de referirse a Diana Ángel. “Ellos son tal para cual”, “ese man es un ridículo”, “y la otra jura amor eterno a este señor que lo que hace es burlarse de ella, que desprestigiada está la pobre”, “él solo se burla de ella”.