Cuántos hijos tiene Danna García, protagonista de ‘Bella Calamidades’

Sin duda alguna, Danna García es una de las actrices más queridas y populares a nivel nacional. La colombiana, gracias a sus múltiples papeles y forma de ser, ha logrado ganarse en cariño y respeto de los televidentes; quienes no desaprovechan la oportunidad para dejar al descubierto el cariño, resto y admiración que le tienen. ´

La actriz que ha tenido la oportunidad de participar en proyectos como Pasión de Gavilanes y Lola Calamidades se ha destacado por tener una vida muy reservada, pues, aunque expone algunos momentos íntimos a través de las plataformas digitales, por lo general trata de darles un espacio seguro a sus seres queridos.

Danna García

Hijos de Danna García, protagonista de ‘Bella Calamidades’

En julio de 2017, la intérprete de Lola Carrero en Bella Calamidades y su pareja, el escritor español Iván González, se convirtieron en padres de un pequeño niño, al que decidieron llamar Dante.

Cabe mencionar que, hace unos meses, Danna García, en medio de una entrevista con el programa Más moda, menos filtro de Despierta América, reveló que, su dolor más grande es no haber podido tener una familia más grande, a pesar de haberlo intentado en reiteradas oportunidades.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño superrevelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedar en embarazo. Me desperté y dije: ‘mi cuerpo me ha dicho que no’ (…) Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, eso dificultó que pudiera y lograra embarazarme, fue dolorosísimo”, señaló la actriz en medio de la entrevista.

Cabe mencionar que, Danna a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cuatro millones de seguidores, comparte una que otra fotografía de su pequeño hijo, a quien describe como el amor de su vida.