Carolina Cruz cumplió años y lloró en ‘Día a Día’: “estoy muy sensible”

Además de compañeros de trabajo, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero, presentadores de Día a Día, han demostrado ser muy buenos amigos.

Día a Día Caracol Televisión Fotografía por: Instagram Día a Día

Detrás de cámaras, los famosos comparten momentos especiales como cumpleaños, viajes, y todo tipo de celebraciones, así lo han dejado ver en sus redes sociales donde acumulan millones de seguidores.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y por qué lloró en ‘Día a Día’?

En la reciente emisión de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, Carolina Cruz fue sorprendida por sus compañeros de set con una amorosa celebración de cumpleaños.

En un video que fue compartido por el perfil de Instagram del magazine, se observa que le cantaron el cumpleaños y le llevaron algunos detalles que conmovieron su corazón. Por supuesto, no faltaron los abrazos, los buenos deseos y un video recopilando algunos momentos de su vida. “Nuestra bella presentadora Carolina Cruz hoy está de cumpleaños y quisimos por medio de este video resaltar lo maravillosa que es! ¡Te amamos Caro!”, se lee en la publicación que ya cuenta con más de 13 mil likes.

“Qué belleza de video, los amo con todo mi corazón, gracias por tantos detalles lindos que he recibido desde la mañana, estoy feliz, dichosa, contenta, estoy tratando de no llorar porque me levanté muy chillona, estoy muy sensible, pero estoy muy feliz”, dijo evidentemente conmovida.

Después de las palabras de sus compañeros, la presentadora agregó: “Llaméenme, felicítenme, regálenme un bombón, un chicle, un caramelo, lo que quieran, porque me encanta celebrar la vida y mi cumpleaños. Tengo la dicha de levantarme y ver a mis hijos sanos. Vida y salud para mí y para mis hijos”.

¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?

La presentadora de Día a Día nació el 12 de junio de 1979, en Tuluá, Valle del Cauca. Hoy, la modelo y empresaria está cumpliendo 45 años y es considerada una de las mujeres más hermosas del país.

Su belleza ha cautivado a millones de seguidores en redes sociales, quienes están al pendiente de lo que ocurre con su vida, especialmente cuando publica fotos o videos relacionados con sus hijos Matías y Salvador, o con su novio Jamil Farah, con quien lleva más de un año de relación.

¿Cuántos años se llevan Carolina Cruz y su novio Jamil Farah?

Cuando Carolina hizo público su romance, le llovieron críticas por la diferencia de edad con su novio Jamil Farah, quien es menor que ella. En octubre del año pasado, el joven piloto cumplió 32 años, es decir, que la presentadora de Día a Día es 13 años mayor que él, sin embargo, eso no ha sido motivo para demostrar lo felices y enamorados que están.

Con motivo de su cumpleaños, Jamil le dedicó unas románticas palabras. “Celebrando otro año contigo ¡Feliz cumpleaños!... Que tu día esté lleno de sonrisas y momentos felices. Que cada momento contigo sea tan especial como tú”.