¿Cuánto gana Shakira a la semana? Esta sería la millonaria cifra

Una nueva noche llena de éxito vivió Shakira el pasado jueves 22 de febrero. La cantante, gracias a su trabajo realizado durante el último año, recibió cuatro galardones en la ceremonia de los premios Lo Nuestro, aquella festejada en Miami. La barranquillera logró quedarse con las estatuillas de las categorías Canción del año, Artista pop femenina del año, Colaboración del año – pop/urbano y Canción del año – pop/urbano.

Esta noticia se suma a la que dio la artista de 47 años el pasado 15 de febrero, día en el que anunció la llegada de su álbum número 12 llamado Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry). El compilado de canciones, cuyo nombre hace referencia a una de las frases más populares el año pasado, creada por la bailarina para su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, estará disponible en todas las plataformas el próximo 22 de marzo.

Puedes leer también: Karol G y Maluma triunfaron en los premios Lo Nuestro: esta es la lista de ganadores

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, redactó sobre su disco la creadora de temas como Monotonía y El jefe.

¿Cuánto gana Shakira a la semana?

Recientemente, una fuente cercana a la mamá de Sasha y Milan habló de la cantidad de dinero que la intérprete de Monotonía y Acróstico estaría ganando semanalmente. Según reveló la persona, en una entrevista a People, ‘Shak’ estaría recibiendo en su cuenta bancaria, cada semana, unos 50.000 dólares. De acuerdo con la tasa de cambio actual, esa cifra en pesos colombianos sería de 196′431.500.

La cantidad de dinero que recibe, explicó la revista, sería consecuencia de la cantidad de escuchas que tiene en Spotify. “Solo en Estados Unidos más de 165 millones de listas de reproducción de Spotify incluyen al menos una canción de Shakira”, detalla el medio de comunicación.

Te puede interesar: Integrantes de RBD vivieron desplante en los premios Lo nuestro: “Qué vergüenza”

¿En qué gasta su dinero Shakira?

En una entrevista otorgada a Billboard publicada en octubre el 2023, la cantante confesó en qué gasta su dinero. Tajante, y sin dudar, la ex de Gerard Piqué reveló que gran parte del dinero que gana con su trabajo lo invierte en pagarle a las personas que trabajan con ella. “En sueldos”, dijo, entre risas.

Es de recordar que para el 2023, la fortuna de Shakira, según medios especializados como Celebrity Net Worth, ascendía a los 300′000.000 de dólares. Solamente con su colaboración con el productor argentino Bizarrap, de acuerdo con Forbes, alcanzó a ganar 150.000 dólares de YouTube.