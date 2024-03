¿Cuánto gana Cintia Cossio al mes? Esta es la impactante cifra

Cintia Cossio es una de las figuras más importantes del mundo del internet en Colombia. La creadora de contenido se ha hecho conocida, no solo por los videos divertidos que sube a redes sociales como Facebook, sino también por el material que hace para adultos en la plataforma de OnlyFans.

Recientemente, la paisa se convirtió en noticia al revelar que su matrimonio con Jhoan López, con quien llevaba 12 años de relación y con quien tiene un hijo llamado Thiago. A través de un comunicado, redactado y publicado en su cuenta Instagram, la paisa relató que su relación con su expareja venía mal desde agosto del 2023 y que, aunque lo habían intentado, habían preferido darle un fin definitivo al romance.

Desde entonces, a ambas partes de la exrelación se les ha visto por aparte, compartiendo con sus amigos y familiares.

¿Cuánto gana Cintia Cossio?

En una entrevista otorgada a Eva Rey, la nacida en Medellín habló de varios aspectos de su vida, entre ellos, el financiero. Al ser cuestionada por la periodista española acerca de sus ganancias mensuales, la hermana de Yeferson Cossio dio algunas cifras aproximadas de lo que recibe gracias a su trabajo en internet.

“A mí me va súper bien en todo. Digamos, si este mes abandoné Only, pero hice más pautas en Instagram y más videos en Facebook, pues obviamente voy a facturar más. Facebook, también, cuando le meto a los videos, me va súper bien (...) con un solo video me puedo hacer 10.000 y 11.000 dólares, como hay algunos que les hago mil dólares”, dijo.

Luego de mencionar aquel dato, la comunicadora le preguntó acerca de la cantidad total de dinero que podía hacer mensual. Aunque la paisa no reveló cifras, sí confesó que ha llegado a hacer más de 1.000 millones de pesos.

Además de esto, Cintia confesó qué es lo más raro que le han pedido sus usuarios de OnlyFans. “Cosas normales como ‘diga mi nombre’ (...) o que escriba el nombre de ellos en mis senos, o que les muestre mis pies, tocándome los pies y ya (...) yo soy bien explícita”, añadió.