¿Cuál fue el primer trabajo de Don Jediondo? contó cuánto ganó haciendo comedia

Pedro González, reconocido en el mundo de la comedia y de la televisión como Don Jediondo, se ha convertido en una de las caras más populares del humor en Colombia desde que inició su carrera en los años noventa. Su paso por Sábados Felices y su participación en diferentes emisoras del país ha hecho que sea catalogado como una de las personalidades más representativas de la industria del entretenimiento nacional.

La carrera del también empresario boyacense, sin embargo, no ha sido siempre dentro del área de la comedia, de hecho, siendo muy joven, tuvo que dedicarse a otras labores para ganarse la vida. En medio de una entrevista con Bravíssimo, el locutor de 58 años habló de su primer trabajo y del salario que recibió cuando empezó a hacer comedia.

También puedes leer: Mauro Urquijo reveló por qué no lo han vuelto a llamar para hacer novelas

Según relató, era apenas un adolescente cuando comenzó a trabajar de manera formal. “Mi primer trabajo cuando llegué a Bogotá fue en Mosquera, estaban remodelando las cuerdas de la luz y tenía que medir los cables. Me dieron un carrito y a diario me caminaba unos 20 kilómetros porque estaban cambiando todo el cableado de aquí hasta Bojacá. Tenía 17 años”, recordó.

¿Cuánto ganó Don Jediondo en sus primeras apariciones en televisión?

Pedro, nacido en Sutamarchán (Boyacá), reveló que, gracias a Hernán Orjuela, empezó a tener ingresos dentro del mundo de la comedia. Había salido de radio y se encontraba buscando un espacio en televisión. Lo logró y empezó a ganar una buena cantidad de dinero.

Te puede interesar: Claudia Bahamón joven: así se veía la presentadora de ‘MasterChef’ a los 23 años

“Venía de una crisis emocional, porque en el año 92 leía noticias en Caracol Radio y el periodista Edgar Artunduaga me sacó porque no le gustaba que imitara a Cristóbal Américo Rivera (...) Mi alternativa era presentarme a ‘Sábados felices’ (...) me presenté a ‘Sábados felices’ y me gané 3 programas, uno de esos programas lo vio Hernán Orjuela. Un día, estando en la casa sin hacer nada, me llamó Hernán al teléfono fijo y me dijo que le gustaría hacer una sección en ‘No me lo cambie’ llamada Los boyaquitos. Me dio un platal por eso, como 10.000 pesos en ese entonces, y eso para mí era muy bueno. Ahí empezó mi sueño”, le contó a Marcelo Cezán, uno de los presentadores de Bravíssimo, programa matutino de entretenimiento de CityTv.

De acuerdo con las historias de Don Jediondo, su paso a Sábados Felices casi no se da, por una confusión. Quien contestaba las llamadas de Orjuela era su esposa María Eugenia. Ella, incrédula, pensó que quien estaba al otro lado de la línea era un bromista que se hacía pasar por el presentador, y por eso siempre le colgaba. Uno de esos días, Pedro González atendió el teléfono y se dio cuenta que en verdad era Hernán Orjuela haciéndole una propuesta laboral.