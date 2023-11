Críticas a Iván Lalinde, de ‘Día a Día’, por unas botas que usa desde 1992

El presentador Iván Lalinde es uno de los más queridos por el público colombiano, pues ha estado al frente de programas muy populares en la televisión, como es el caso de El precio es correcto y Día a Día.

El reconocimiento del presentador antioqueño lo ha expuesto varias veces a ser tema de conversación en redes sociales. Tal y como ocurrió esta vez por cuenta de una publicación que hizo en sus redes sociales.

Iván Lalinde también recibió buenos comentarios Fotografía por: Instagram @ivanlalindeg

¿Qué pasó con Iván Lalinde?

El presentador de Día a Día contó a sus seguidores que tiene un par de botas desde hace 31 años. Pero lo que llamó la atención fue la historia de cómo ha hecho para conservar lo que calificó como una “reliquia”.

“Las compré en Envigado, en el punto de fábrica de una de las marcas más tradicionales y de las más finas. Eran las botas de moda, las que se usaban para trabajar, callejear y ‘poguear’. Yo no pogueaba, pero me gustaba esa moda como... industrial”, comentó inicialmente el también locutor, quien atraviesa días difíciles por la muerte de un familiar.

Iván Lalinde también mencionó que esas botas no eran del agrado de la señora Tere, su madre, por eso varias veces tuvo que sacarlas de las bolsas de basura.

“Mi mamá siempre las detestó, y estoy seguro de que a más de una de ustedes le parecen horribles. Las rescaté más de tres veces de la basura, las escondí y siguen conmigo”, concluyó el antioqueño, quien agregó una foto con las botas puestas, lo que generó una gran cantidad de comentarios, entre los que hubo varias burlas porque el calzado luce bastante desgastado.

Iván Lalinde hace caso omiso a las críticas

Comentarios mal intencionados son los que el paisa suele recibir por montones, pero nunca les presta atención ni dedica tiempo a responder mensajes negativos.

Sin embargo, el carácter del presentador no siempre ha sido tan fuerte, pues ha tenido momentos en los que, incluso, se ha replanteado su deseo de continuar viviendo.

“Empecé a sentir paranoia, algo que no es normal. Sentía que nadie era verdadero, que todo era una mentira y que nada me valía. Todo lo veía como en gris, nada me emocionaba y yo dije: ‘Este no soy yo’ (...) Es como cuando te estás ahogando, alzas la mano y dices ‘esto no está bien’”, comentó Iván Lalinde en una entrevista que concedió al programa Bravíssimo, en la que aclaró que ya superó esta etapa de su vida.