Criticaron a Kika Nieto en redes por hablar de salud mental: “está acabada”

Kika Nieto es una de las influencers colombianas más reconocidas del país en América Latina. Su trabajo en YouTube la lanzó al estrellato y la llevó a tener una comunidad que, a día de hoy, tan solo en Instagram, suma más de cuatro millones de personas. Recientemente, Erika, nombre de pila de la creadora de contenido, se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras anunciar que se encontraba conflictuada respecto a su trabajo en internet.

De acuerdo con lo que comentó, tiene dudas respecto a volver a hacer el mismo contenido que hacía antes, en el que exponía varios detalles de su vida. “Pov: te sientes atrapada entre querer hacer contenido y querer mantener toda tu existencia en secreto”, redactó en el video que musicalizó con la canción ganadora del Globo de Oro What Was I Made For? de Billie Eilish.

“No estás solo. Te entiendo, y el internet no es, y nunca será fácil” añadió. En las imágenes aparece la celebridad sentada frente a una ventana, con una taza en una de sus manos, y jugando con el cable de una de sus persianas.

En días recientes, la empresaria se convirtió en noticia nuevamente tras hablar de salud mental. Aunque su intención fue positiva, y varios de sus seguidores admiraron sus palabras, hubo internautas que criticaron, no solo lo que dijo, sino también la forma en la que lució en el clip en el que se refirió al tema.

Kika Nieto habló de su salud mental

“Mira para adentro. Darle una miradita a nuestras últimas actitudes, respuestas y decisiones nos puede dar la luz que necesitamos para identificar por qué no nos hemos estado sintiendo bien (...) No sé si has sentido esa sensación de estar preocupado o angustiado por algo pero ni siquiera saber bien por qué es, bueno pues mirar para adentro y revisar qué cositas aunque sean chiquitas lograrían cambiar nuestra paz y robar nuestra tranquilidad, uff nos trae consciencia y con ella la habilidad de identificar, resolver y mejora”, escribió la influenciadora en su reflexión.

En la sección de comentarios del post, quienes decidieron dejar mensajes a Kika le recordaron que es una mujer fuerte y que lo que sea que esté pasando lo va a superar. Otros mencionaron que la notan sobreactuada y y cansada.

“¿Por qué la siento tan actuada? ¿Soy yo o es mi percepción? Ya no es auténtica y es muy forzada”, “Que mala mano tiene el nuevo amor”, “Está tan acabada, eso es el nuevo novio que tiene”, “Gracias hermosa por aportar tanto desde tus vivencias”, “Vamos Kika tu puedes con todo mamasota”, “Eres valiente, sigues adelante y no te dejas vencer”, destacaron quienes vieron el clip.