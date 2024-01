Critican a Dani Duke por video probando la lechona: “¿Cómo me como eso?”

Dani Duke es una de las creadoras más populares de Colombia. Además de hacer contenido de maquillaje y outfits, se ha hecho reconocida por ser la novia del polémico creador de contenido Mauricio Gómez, reconocido popularmente en internet como ‘La liendra’, con quien lleva cerca de dos años.

Aunque el influencer de 23 años está muy feliz en pareja, aseguró que no planea casarse pronto. “Uy casarme, es que yo no tengo casarme en mis planes. Con Daniela ni siquiera he pensado en vivir juntos, ahora vamos a estar pensando en casarnos (...) Yo me casaría por ahí llevando 15 años con una persona y que yo tuviera por ahí 45 años. Es que casarse es algo muy fuerte y yo soy muy joven, entonces uno sabe que se puede dejar de sentir algo por alguien en cualquier momento. No es algo que sueñe y quiera cumplir”, detalló en su cuenta de Instagram.

Dani Duke confesó nunca haber comido lechona

Recientemente, Daniela generó polémica en redes sociales luego que su pareja la grabara comiendo lechona por primera vez. En el clip, que parece haber sido hecho en vísperas de Navidad y Año Nuevo, se ve a la creadora probando el tradicional plato colombiano. Sus expresiones de sorprendida al probar la comida generaron polémica entre los seguidores de la pareja, quienes la cuestionaron por nunca haber probado esta típica preparación.

Muchos, incluso, aseguraron que se encontraba mintiendo y que era imposible que nunca hubiera comido lechona. Dentro de lo que generó comentarios negativos estuvo la forma en la que tomaba parte de la comida con los cubiertos, y no con las manos, como usualmente lo harían otras personas. “¿Cómo me como eso?”, se le oye decir a Daniela, mientras toma el cuero frito que viene en el plato.

“Con las muelas”, contesta La liendra mientras ella sigue intentando morder el cuero del animal. “Ay, por favor, acostumbrada a coger cosas peores con las manos, y no es capaz de coger ese chicharrón”, “Que ridícula, viviendo en Colombia y ya va a decir que no conocía la lechona”; “La europea que no conocía la lechona”; “Ay Dios, lo que es vivir de apariencias”; “No pues, ¿qué haremos con la Europea?”.