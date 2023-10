Critican a Andrea Valdiri por su disfraz de Halloween ¿Qué se puso?

Octubre llegó a su fin y deleitó a los seguidores de diferentes celebridades nacionales e internacionales con creativos disfraces de Halloween. A través de redes sociales, varias figuras del espectáculo dejaron ver lo que habían decidido ponerse para celebrar la clásica ‘noche de brujas’.

Mientras que Laura Tobón enterneció a sus seguidores cuando se mostró vestida de leona, junto a su hijo Luca y su esposo Álvaro Rodríguez, personajes como Andrea Valdiri mostraron su sensualidad con trajes mucho más enfocados en temáticas de terror.

Precisamente, la forma en que la bailarina celebró Halloween generó críticas y comentarios por parte de los internautas, que visualizaron la galería fotográfica que subió a su cuenta de Instagram. En las imágenes, donde aparece con su esposo Felipe Saruma, usa varios trajes, entre ellos, uno de vampira, que incluía una falda con detalles metálicos, un top con toques dorados y rojos, una capa negra, una corona y unos dientes que parecen colmillos, está inspirado en la producción The Queen of the Damned, la tercera novela de la saga Crónicas Vampíricas.

La barranquillera también llevó vio trajes plateados y negros, mientras fingía ser abducida por los aliens. En las fotos, además, se le vio posando al lado de un perro sin pelo, muy delgado, y de muchos pájaros negros, al parecer, cuervos.

Critican a Andrea Valdiri por su disfraz: la acusan de ‘tener pacto con el diablo’ Fotografía por: Archivo Particular

Acusan a Andrea Valdiri por su vestuario. ¿Qué se puso?

Los comentarios de la publicación se llenaron de cuestionamientos. Al lado de las fotos, tomadas en Rumania, la madre de Isabella y Adhara redactó: “El mundo tal y como lo conocemos podría estar a punto de cambiar para siempre”.

“¿Por qué adoras tanto al diablo, mujer? últimamente muchas fotos así, lo se que es artístico pero también pueden ser otro tipo de disfraces mucho más geniales”, “Que horrible mensaje. El mundo cada vez peor que triste”, “Esa Andrea parece, a veces, que tiene pacto con el diablo”, se lee en la oleada de mensajes en contra de su comportamiento.

Esta no es la primera vez que internautas la atacan por sus disfraces. El año pasado generó críticas por su disfraz, que se asemejaba a la figura conocida del diablo, un vestido con cola larga y patas de animal. Valdiri aseguró que se trataba de su versión de un murciélago.