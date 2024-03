Cristina Hurtado y Carla Giraldo se ignoraron en vivo: así fue el incómodo momento

‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar. Los dramas al interior de la vivienda tienen a los televidentes al pendiente de cada una de las cosas que ocurren allí, entre ellas, el escándalo de infidelidad de Nataly Umaña a su esposo, Alejandro Estrada, con su compañero de grabación, Miguel Melfi.

La supuesta rivalidad entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo, presentadoras del formato, es otra de las tramas que más ha llamado la atención de los internautas que, noche a noche, luego de cada episodio, comentan lo ocurrido a través de las redes sociales.

Recientemente, luego de rumores de supuestas indirectas enviadas entre ambas, circuló en internet un fragmento de la grabación de uno de los más recientes capítulos en el que supuestamente la actriz y la creadora de contenido se ignoran en vivo y en directo.

Cristina Hurtado y Carla Giraldo se ignoraron en vivo

“Ay, esto se puso bueno, Cristina. Ya están haciendo mercado”, menciona inicialmente, en el clip, la recordada Lolita. Hurtado no le responde y, en cambio, le recuerda a los televidentes que el episodio ya estaba terminando. La esposa de Josse Narváez procede a animar al público sin contestarle a Giraldo, mientras que Carla intenta hacer, nuevamente una conversación. “Tenemos noche de nominación”, añade, sin recibir contestación, por segunda vez.

El video se llenó de comentarios en los que algunas personas insisten en que las celebridades no soportan trabajar juntas. “Bien hecho. Qué pague las de MasterChef”, “Cristina es única así que soporten”, “Pobre Carla”, “Yo necesito que el 24/7 siga con Carla y Cristina, no se soportan”, “Cristina, mi patrona”, “Zapatero a sus zapatos Carla es actriz no presentadora y por eso pasan estas cosas”, “Ay no, es tenaz esa relación de ellas dos, se nota mucho que no se quieren”, se lee en los mensajes redactados por los fans del programa.

¿Presentadores de La casa de los famosos no quieren a Cristina Hurtado?

Durante varios días se ha rumorado que las dificultades de convivencia entre las presentadoras no solo se reducen a ellas dos, sino que por el contrario incluirían a los conductores del programa en la plataforma de Vix, Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

Todo se dio luego de que los tres presentadores subieran fotografías, sin Cristina en ellas, y hablaran del excelente ambiente laboral que hay entre ellos.

La actriz recordada por su papel de Lolita subió una foto con la recordada Sammy de Padres e hijos y mencionó: “Excelente ambiente laboral en nuestra casa de los famosos. Aquí reímos, amamos, pero sobretodo somos generosos en nuestro trabajo. Te amo Lina Tejeiro, que delicia tenerte cerquita 24/7 en vivo sin censura”, redactó.