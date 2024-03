Cristina Hurtado rompió el silencio sobre su relación con Carla Giraldo

Desde hace varias semanas, se viene hablando de la supuesta mala relación que hay entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo, presentadoras de La casa de los famosos.

Carla Giraldo reapareció en redes sociales luego del incómodo y tensionante momento que protagonizó en vivo con Cristina Hurtado en 'La casa de los famosos'.

Los rumores surgieron pues en varias transmisiones del reality de convivencia se ha evidenciado un distanciamiento entre las dos presentadoras. Incluso, varios usuarios en redes sociales han destacado algunos fragmentos del programa donde las presentadoras dejan al descubierto algunas actitudes de molestia e incomodidad entre ellas.

¿Qué pasa entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo?

Después de varias semanas de especulaciones, la modelo antioqueña Cristina Hurtado rompió el silencio y se refirió a lo que, realmente, ocurre con su compañera de set.

En una entrevista con la revista Aló, la presentadora de La casa de los famosos, dijo: “Carla es Carla, y yo soy yo, pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos”, dijo inicialmente.

De igual manera, Hurtado aseguró que, antes de comenzar a trabajar con Carla, no tenía ningún tipo de comentario sobre ella. “Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”, aseguró la presentadora, esposa de Josse Narváez.

Aunque Cristina no reveló si es verdad que entre las dos hay una rivalidad, sí aseguró que simplemente las dos no son iguales y tampoco tienen muchas cosas en común. “Carla tiene muchísimas cualidades, tiene personas que la quieren, que las siguen, es divertida, solo somos distintas”.

¿Cómo recibe Cristina Hurtado las críticas por ‘La casa de los famosos’?

En la misma entrevista con el mencionado medio de comunicación, Cristina se refirió a todas las críticas que han recibido, no solo por su supuesta mala relación con Carla, sino también por los errores técnicos que hubo, especialmente los primeros días de transmisión.

“Parto de la premisa de que todos los que hacemos parte de este proyecto queremos que las cosas salgan bien. Cada uno está dando lo mejor de sí, pero hacer televisión en vivo es supremamente exigente y requiere de total rigurosidad, conocimiento y concentración y tal vez algunos no lo vieron venir. A lo mejor en ese aspecto se pudo haber fallado. Nos costó un poco el arranque, es algo que no podemos negar, pero hoy somos el reality concurso más visto de la televisión nacional y eso se debe al arduo trabajo de todos”, aseguró.

Sobre su forma de ser, que muchas veces ha sido criticada, afirmó: “Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía. Si eso me aleja de otras personas y si eso me hace indeseable para alguien, es algo que no puedo cambiar”.