Cristina Hurtado publicó sexi baile en redes y le llovieron elogios: “Como de 20″

Cristina Hurtado, que regresó hace un par de semanas a la televisión colombiana con La casa de los famosos, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez por temas ajenos a su trabajo.

Y es que la presentadora dejó con la boca abierta a quienes la siguen en Instagram y Tiktok, tras mostrar sus dotes para la danza en un video que ha generado más de 180.000 reacciones.

No te pierdas a Cristina Hurtado bailando en strapless. Fotografía por: Instagram @crisshurtado

Video de Cristina Hurtado bailando

Con un conjunto deportivo de color negro, compuesto de un strapple y un pantalón tipo cargo, la antioqueña de 40 años sorprendió al bailar Can’t get enough, una canción del rapero Jiggy Woogie.

Los movimientos de la presentadora de La casa de los famosos, así como su esbelta figura, fueron mérito suficiente para ganarse los elogios de su fiel y numerosa comunidad de seguidores, quienes el dejaron cientos de comentarios en su publicación. También reaccionaron Luisa Fernanda W, Valerie Domínguez, Manuela González, Paola Calle, Dani Duke y Carolina Cruz.

“No puedo creer que tengas 40 años y 3 hijos porque te ves como de 20″, “lo que es cuidarse en alimentación y ejercicio”, “una perfecta muestra de que se debe ser extremadamente delgada para verse como una diosa” y “alguien que me ayude, no he parado de repetir ese video desde que lo publicó”, fueron algunos de los mensajes que recibió Cristina Hurtado, quien hace poco recordó las necesidades que atravesó en su primer embarazo.

El encuentro de Cristina Hurtado con el ‘diablo’

En una charla con Se dice de mí, programa de Caracol Televisión, la antioqueña de 44 años y su esposo recordaron el particular encuentro que tuvieron con un misterioso personaje, justo cuando ella estaba esperando a su hijo Juan José.

“Estábamos sentados una vez en Unicentro y todavía nadie sabía del embarazo. No había un familiar que estuviera enterado ni siquiera, solamente Cris y yo. Ese día, un señor de unos 70 años, rubio, de ojos azules y súper pinchado —que iba caminando por los pasillos del centro comercial—, se acerca y nos dice: ‘¡Ustedes no tengan ese hijo!’”, contó Josse Narváez.

“Nosotros nos quedamos temblando y no lo podíamos creer. Dijimos entonces que era el diablo. Solo nos faltó verle la cola porque parecía una persona normal. Sin embargo, sucedió todo lo contrario a lo que buscaba el enemigo, que existe y está presente en todo lugar, pues nos unió y el poder de Dios fue mucho más grande”, agregó la pareja de Cristina Hurtado en aquella ocasión.