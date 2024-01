Cristina Hurtado festejó su regreso a la televisión con emotivo mensaje en redes

En junio del 2021, Cristina Hurtado anunció su salida de Guerreros, el programa de pruebas físicas del Canal Uno. En medio de una transmisión en vivo del formato, que presentaba con Josse Narváez, su esposo, la conductora emocionó a sus seguidores con el anuncio de su embarazo, después de 15 años del nacimiento de Juan José, su segundo hijo, razón que la llevó a retirarse del programa. Maleja Restrepo tomó, temporalmente, su rol en el programa.

Desde entonces, la también modelo se encargó de cuidar su embarazo hasta el 9 de diciembre de 2021, día en el que el pequeño Mateo nació. Durante los primeros meses de vida del niño, la antioqueña continuó creando contenido para mantener al tanto a sus seguidores sobre su maternidad.

Tras su ausencia en la pantalla chica nacional, la también empresaria está cerca de regresar, como conductora, en la primera temporada de La casa de los famosos, que se graba en Colombia. Junto a Carla Giraldo, la esposa de Josse Narváez estará acompañando a los televidentes, noche a noche, a través del canal RCN.

¿Qué dijo Cristina Hurtado de su regreso a la televisión?

Para celebrar, la celebridad escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que festejó volver a hacer lo que tanto ama.

“Este 2024 me recibe con la gran bendición de acompañarlos de nuevo cada noche en sus hogares. Después de casi 3 años regreso a la televisión con un proyecto que me hace vibrar el corazón, y se convierte en otro gran reto para mi carrera. Lo más lindo y gratificante y le agradezco a Dios que haya sido de esta manera, es que regreso a RCN, no se imaginan la cantidad de abrazos y recuerdos que he revivido en las instalaciones del canal. Así que desde este momento dejo

Cristina publicó el mensaje junto a un video donde posa para las fotografías promocionales del nuevo reality.