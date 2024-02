Crisis en La Casa de los Famosos. Hubo renuncias, ¿quién se fue?

La Casa de los famosos se ha convertido en el centro de las noticias del entretenimiento en la pantalla colombiana. El formato de RCN, que exhibe la convivencia de 22 famosos que comparten las 24 horas del día en un estudio y semanalmente elimina uno a uno, de acuerdo con el favoritismo del público, se emite de domingo a domingo por el canal RCN. El reality ya tuvo a su primer expulsado, Naren Daryanani, actor de Padres e hijos.

No obstante, ahora las noticias no las generan los participantes sino Cristina Hurtado y Carla Giraldo sus presentadoras. En este momento circulan rumores que aseguran que las conductoras no tendrían una buena relación y que en la tarde del 20 de febrero habría detonado con la renuncia de Hurtado.

Carla se comportaría como una diva

Según una fuente de la producción, la manera en que la famosa ‘Lolita’ se comporta dentro y fuera del set provocaría incomodidad en la antioqueña, así como la poca experticia de Giraldo al aire, donde las dos deben improvisar. Según fuentes cercanas a la producción, que prefirieron no ser identificadas, Hurtado y Giraldo no se dirigen la palabra.

Otro aspecto que incomodaría a Cristina sería el supuesto divismo de Carla, quien no permite que nadie se acerque a su camerino y anteriormente, habría despojado a Hurtado del suyo, argumentando que ella deseaba el más grande.

El encargado del styling de Carla Giraldo renunció

Así mismo, la fuente mencionada indicó que también se habría registrado una discusión entre Carla y José Maya, quien se encargaba de su styling. La actriz puso en tela de juicio la capacidad profesional del productor. La discusión habría llevado a Maya a renunciar irrevocablemente. Así llegaría a su fin una relación profesional de varios años, pues el experto en moda y la actriz trabajaron juntos en varios proyectos.

Revista Vea contactó a Cristina para conocer su versión de los hechos. La conductora desmintió categóricamente la situación indicando que cuando algo ocurra ella misma se encargará de comunicarlo a través de sus redes.

Por lo pronto, Vea estableció que en la tarde de este miércoles 21 habría una reunión de directivas de RCN que definirán si las dos presentadoras seguirán juntas o si permanecerán separadas en la emisión del formato. Al final de la tarde, Cristina escribió, en una historia de Instagram, “Sea lo que sea…amo, respeto y disfruto mi trabajo”. En otra historia publicó, “nos vemos esta noche”. En lo que parece ser una manera de ratificar que continúa en el programa.

