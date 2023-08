La vida artística de Juanes ha sido admirada durante años por sus seguidores. El artista ha triunfado gracias a éxitos como La camisa negra, Es por ti, A Dios le pido, Para tu amor, Me enamora, Nada valgo sin tu amor, entre otras.

El antioqueño está casado con Karen Martínez, con quien lleva más de 20 años. Se conocieron en el 2004 en la grabación de la canción Podemos hacernos daño. De acuerdo con lo que han contado, en ese momento a Juanes no le pareció tan atractiva, así que fue Karen quien dio el primer paso de hablarle. Después de cuatro meses se hicieron novios y el 6 de agosto se casaron. Actualmente tienen tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

¿Quién es Luna, la primogénita de Juanes y Karen Martínez?

La hija mayor del cantante y la presentadora nació el 6 de septiembre de 2003. Actualmente tiene 19 años y está próxima a cumplir los 20. En su cuenta de Instagram tiene 184 mil seguidores y se ha destacado no solo por su belleza, sino también por su faceta como influencer.

¿Por qué Juanes peleaba con su hija Luna?

Aunque actualmente el cantante tiene una gran relación con su primogénita, hace unos años enfrentaron algunas dificultades que estaban fracturando su relación padre e hija. En una entrevista que le concedió hace un tiempo al actor Santiago Alarcón para su podcast Meterse en el rancho, se refirió a esa época de la vida de Luna en la que ella ya dejaba de ser una niña: “yo no entendía que ella se quería como independizar, que ya no era la niña de la casa, que ya quería ser independiente, y tenía su rebeldía y en sus cosas, y yo no entendía eso… Entonces peleábamos, discutíamos, luego yo hablaba con Cecilia: ‘Ceci, no sé qué hacer”, contó.

Más adelante, el artista lanzó una canción titulada Vida cotidiana, en la que quiso plasmar cómo se sentía él teniendo una “mala” relación con su hija mayor. “Vida cotidiana’ habla de eso, de ese momento que viví con ella, de esa tristeza de ser invisible para ella y cómo yo aprendí de esos errores que cometía”, dijo en diálogo con el actor.

¿Qué está estudiando Luna Aristizábal Martínez?

Luna se ha dedicado al modelaje. Hace un año dejó de vivir con sus padres para comenzar su vida universitaria. La joven se mudó a Boston para estudiar Comunicación en el Boston College, una prestigiosa universidad privada de Massachusetts.