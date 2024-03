Conoce a la esposa de Hugo Patiño, de ‘Sábados Felices’, 40 años menor que él

Hugo Patiño no solo es uno de los mejores humoristas del país, sino también todo un ícono de la comedia en otros países del mundo. Lleva más de cinco décadas haciendo reír a carcajadas a millones de personas con sus chistes. De igual manera, se ha convertido en uno de los humoristas más antiguos de Sábados Felices de Caracol Televisión, el programa de humor más longevo.

Hugo Patiño. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Cuántos años tiene Hugo Patiño de ‘Sábados Felices’?

El caldense, quien es conocido como ‘El príncipe de Marulanda’, nació el 10 de marzo de 1930 en Marulanda, Caldas. Acabó de cumplir 94 años y aún sigue destacándose por llevar tener una vida muy activa, convirtiéndose en todo un ejemplo para muchos.

¿Quién es la esposa de Hugo Patiño?

Además de su exitosa carrera artística, Hugo Patiño se ha destacado por sostener una relación sentimental con una mujer 40 años menor que él. Se trata de Dora Castrillón, su segunda esposa y madre de sus tres hijos menores: Tato, Brenda y Ana María.

De acuerdo con lo que él mismo ha contado, la conoció cuando ella era menor y él tenía 55. Desde entonces, no se han separado, conformando una de las parejas más estables de la farándula nacional.

En un principio, fueron bastante criticados por la enorme diferencia de edad; no obstante, eso nunca fue un impedimento para que lucharan por su amor y hoy sean padres de tres hijos. Llevan juntos más de 40 años y ha sido Dora, la mujer que lo ha acompañado en las buenas y en las malas. Aunque no tienen muchas fotos juntos en redes sociales, se sabe que se apoyan mutuamente en sus proyectos.

Otro dato que ha llamado la atención de los seguidores del humorista de Sábados felices, es que se convirtió en padre de su hija menor cuando tenía 75 años. “Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio. La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas”, dijo en una oportunidad a Kyenyke.

De igual modo, el artista describió a su esposa como una mujer “estupenda. Es una mujer ordenada al máximo, económica y honrada a más no poder”.