Confirmado: Sofía Vergara y Joe Manganiello se separaron tras 7 años de relación

Sofía Vergara es una de las actrices colombianas con mayor reconocimiento entre el público internacional, por eso tiene a millones de personas al pendiente sobre lo que haga en su vida profesional y personal.

Desde hace tiempo, la barranquillera ha sido noticia por cuenta de los rumores sobre su separación de Joe Manganiello, el hombre con el que ha compartido su vida durante los últimos 7 años.

Y aunque todo parecía ser una simple especulación, pues no ha sido la primera vez que se dice algo similar en medios, la propia Sofía Vergara confirmó en horas recientes que terminó con Manganiello. Además, aprovechó para pedir a los medios de comunicación que tengan respeto por su privacidad.

Aunque mucho se rumoreaba al respecto, a una gran cantidad de seguidores de la pareja los tomó por sorpresa el anuncio Fotografía por: Fitzroy Barrett/Splash News

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, informó la celebridad a Page Six.

De igual manera, el informativo aseguró que la pareja tomó caminos diferentes hace algún tiempo y en este momento se encuentran en medio del proceso legal de divorcio, que les permitirá arrancar de raíz cualquier tipo de unión o cuenta pendiente que tengan.

Cabe recordar que en 7 años de relación Joe y Sofía no tuvieron hijos. Por el contrario, se dedicaron a disfrutar de su vida en pareja y dejaron de lado la idea de incluir nuevos miembros a la familia.

La historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

En 2014, cuando la colombiana grababa la exitosa serie Modern Family, el actor Jesse Tyler Ferguson los presentó porque sabía que entre ambos existía una atracción muy fuerte desde hace tiempo. De hecho, ellos mismos lo recordaron así en una entrevista con la revista People.

“Sofía es mi mujer perfecta. Tiene ese encanto latino. Tiene curvas, una cara y un pelo preciosos. Simplemente es preciosa. Yo la había visto antes y me parecía una mujer espectacular, pero no me había acercado porque ella tenía a su pareja y son cosas que debes respetar, ¿sabes?”, aseveró el actor estadounidense en su momento.

Fue entonces cuando entre Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzaron a crecer sentimientos de amor, los cuales les hicieron tomar la decisión de comenzar un noviazgo. Un año después, cuando muy pocos lo esperaban, anunciaron su compromiso y se casaron en una ceremonia repleta de estrellas, en el Breakers Resort, en Palm Beach, Florida.

Año tras año compartieron todas sus fechas especiales juntos y así fue hasta el 2023, cuando decidieron separarse y la estrella colombiana celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos.