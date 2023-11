Confirmado: este es el nombre de la primera hija de Cazzu y Christian Nodal

El 14 de septiembre del 2023 nació la primera hija de la pareja confirmada por Cazzu y Christian Nodal. La bebita es la primogénita de los dos músicos que, ahora, conforman una de las parejas más estables de la farándula internacional. La rapera argentina y el cantante regional mexicano no han querido mostrar la cara de la menor e, incluso, han sido reservados al hablar del nombre de la niña.

Recientemente, sin embargo, y tras varios rumores, Cristy, la mamá del cantante de Sonora, confirmó lo que se había venido sospechando: que el nombre de la menor tenía que ver con el sol. En imágenes publicadas en las redes sociales, la suegra de Cazzu hizo oficial el nombre de su nieta, escrito en medio de la celebración de Halloween, en una tarjeta en la que aparece una calaverita y un moño.

¿Cómo se llama la hija de Cazzu y Cristian Nodal?

La niña, tal y como se había descubierto antes, gracias a un collar que usó Nodal, se llama Ínti. Fue a principios de octubre cuando el músico subió a sus redes sociales fotografías en las que portaba la pieza de joyería de la que colgaban letras que deletrean esa palabra.

Christian Nodal habría revelado el nombre de su hija con Cazzu en esta foto Fotografía por: Instagram

Ese accesorio, en su momento, coincidió con las teorías que señalaban que el nombre de la niña tenía que ver con el astro rey, pues, en la mayoría de publicaciones hechas por familiares en redes sociales acerca de la bebita, aparecían mensajes al lado del emoticón solar. Ínti, en la mitología Inca, hace referencia al dios Sol. La hija de la pareja, entonces, se llamaría Ínti Nodal Cazzuchelli.

Cristian Nodal se está borrando los tatuajes de su cara por su hija

Luego de convertirse en padre, seguidores del intérprete de Botella tras botella han asegurado que el músico se ve físicamente mejor. Destacan que se ve muy saludable y que, incluso, se le ve mucho más delgado. Así mismo, ha llamado la atención que el cantante 24 años ha comenzado el procedimiento para borrar algunos de los tatuajes que él tiene en la cara.

Él mismo explicó que estaba borrando las piezas en su rostro para que su hija conozca su verdadera imagen. “Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó el cantante en una entrevista con Lo sé Todo.