Concierto de Karol G en Bogotá: ‘El Makinón’ de La Bichota fue inmovilizado

Este viernes 5 y sábado 6 de abril, fanáticos de Karol G podrán disfrutar de dos grandes conciertos en medio de su gira Mañana será bonito tour, en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, en Bogotá.

Estas son las canciones que interpretaría Karol G en Bogotá

El equipo de producción de ‘La Bichota’ está trabajando incansablemente para garantizar que los espectáculos de la antioqueña sean de primer nivel. Sus fanáticos podrán disfrutar de sus temas más exitosos como Mi ex tenía razón, Provenza, Qué chimba de vida, Mientras me curo del cora, entre otras.

¿Qué pasó con ‘El Makinón’ de Karol G?

En las últimas horas, Karol G se vio involucrada en un inesperado problema, luego de que, el bus que vende productos como camisetas y gorras, entre otros artículos relacionados con su gira mundial Mañana será bonito, fuera inmovilizado por las autoridades en la capital de país, mientras se encontraba parqueado en el parque Lourdes, de la localidad de Chapinero.

Al parecer, y según comentan algunos usuarios en redes sociales, el vehículo conocido como ‘El Makinón Merch’ se encontraba mal parqueado y, además, parece ser que no tenía los documentos obligatorios al día.

“Se le llevaron el ‘Makinón’ de la Merch Oficial de Karol G a los patios, al parecer se encontraba mal estacionada... La vi precisamente cuando entraba a los patios de Álamos”, comentaron algunos internautas.

¿Por qué le inmovilizaron ‘El Makinón’ a Karol G?

Un usuario que presenció ese momento, aseguró: “El carro estaba mal parqueado, en contravía, sin SOAT y sin tecno, eso fue lo que escuché que le estaban diciendo a la persona encargada de ese carrito. Yo estaba haciendo la fila para comprar algo y justo pasó eso”.

Por su parte, Movilidad Bogotá se pronunció a través de su cuenta de X: “que no te pase lo del makinón de la #bichota, por no tener al día la documentación del vehículo. Mañana será bonito y el cielo será azulito cuando todos los conductores tengan la revisión técnico-mecánica y respeten el espacio público”.

❗️Mañana será bonito y el cielo será azulito cuando todos los conductores tengan la revisión técnico mecánica y respeten el espacio público.❗️ https://t.co/wzFZVOYip3 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) April 4, 2024

Reacción de usuarios a inmovilización de’El Makinón’ de Karol G

En redes sociales no han parado los comentarios sobre lo ocurrido con ese vehículo de ‘La Bichota’. “En Bogotá no perdonan ni una”, “tTranquila, mañana será bonito”, “denle tiempo que no está en su mejor momento, pero regresa de a poquitos”, “ella es muy firme con sus letras, lo de chamaquita rompiendo la ley no es mentira”, “se tomó muy literal lo de romper la ley”.

Hasta el momento, la artista no se ha referido al respecto, ni tampoco su equipo de trabajo. Sus seguidores están a la expectativa de lo que vivirán en los conciertos que Karol G, que se han destacado por todo su performance.

¿A qué hora es el concierto de Karol G en Bogotá?

Las puertas de El Campín estarán abiertas a partir de las 3:00 pm, pero el show de la antioqueña comenzará a las 8:00 de la noche. Las rutas de Transmilenio estarán habilitadas hasta las 2:30 am.