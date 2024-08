Concierto de André Rieu en Bogotá: “les daremos una noche que nunca olvidarán”

André Rieu mueve las fibras de los corazones de quien lo escucha, no en vano las entradas a sus conciertos, en cualquier lugar del mundo se agotan en tiempo récord. El músico, que nació en Maastrich, Países Bajos, hace 75 años, concedió a Vea una emotiva entrevista, minutos después de bajar del escenario, en la plaza Vrijthof, en su ciudad natal. Allí, revista Vea, como invitado especial, fue testigo de la espectacular puesta en escena y de la impecable presentación del músico, que con la orquesta Johan Strauss y con invitados especiales como la joven cantante Emma Kok, hicieron vibrar a los 11 mil asistentes.

¿Cómo logras darle ese toque de frescura a la música clásica, que se ha convertido en tu sello ante el público?

“Mi padre era un director de orquesta, y yo era la oveja negra de la familia. Siempre miraba a la gente a los ojos y mi madre decía: ‘Eso no es educado, no deberías hacer eso´, pero eso es exactamente lo que hago durante mi concierto. Busco la interacción con el público”.

¿Siempre iba a ser así? Lo planeaste en un principio o fue surgiendo a lo largo de tu carrera?

“Sí, sí, sí. No, no estaba planeado. Soy así. Como te dije, siempre buscaba el contacto con el público. Sabes, en la música clásica, todos son rígidos y el director viene y hace así, le da la espalda al público. Yo miro a la audiencia a los ojos, y eso es lo que siempre he sido. Así que, para responder a tu pregunta, no fue un desarrollo. Empecé con cinco personas, una orquesta de cinco personas. Ahora tenemos 80, así que sigue creciendo”.

André Rieu recuerda con cariño su presentación en el 2019. El público nunca dejó de cantar. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Qué significa ser el rey del Vals y que seas el representante de Países Bajos para el mundo?

“El vals, para mí, es un espejo de la vida. Así que el vals no es solo uno, dos, tres, ja ja, ja o melancólico, es ambos. Sabes, puedes estar triste con los vals, pero, al mismo tiempo, cuando lo escuchas en un café, dices: ‘dame otra cerveza’. Así que realmente te agarra el corazón. Y eso es lo que, sabes, puedes tocar el vals, y luego es terrible, pero deberías tocarlo, entonces ves a toda la audiencia comenzar a sonreír y a bailar. Y así es como deberías tocar el vals. Así que es muy difícil”.

¿Cómo logras poner una ciudad como Maastricht a tus pies, bailando feliz?

“Ah, creo que eso es lo que quiero. Quiero hacer música que toque mi corazón, como te dije. Y al mismo tiempo, porque toca mi corazón, tocará el tuyo. ¿Y ves lo que pasó? Toca el corazón de todos, y todos estaban felices”.

Concierto de André Rieu en Bogotá, un reencuentro esperado con el público

André Rieu tiene una promesa para sus fans en Colombia. “Espero un público maravilloso, que está esperando nuestra llegada, y les daremos una noche que nunca olvidarán”. El 18, 19 y 20 de septiembre, en el Movistar Arena, en Bogotá, el neerlandés brindará un espectáculo lleno de música y talento. La emoción es de parte y parte. “Me gustaría decirle a toda la gente colombiana que estamos ansiosos por regresar a Colombia por segunda vez. Recuerdo que la última vez tuvimos en uno de los conciertos un corte de energía de una hora, no había electricidad, y toda la audiencia se quedó y cantó, y fueron tan adorables. Así que ustedes son el mejor público del mundo”.