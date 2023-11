Con estos vestidos fueron coronadas las Miss Colombia que estuvieron Miss Universo

En unas horas, la edición número 72 de Miss Universo, en San Salvador, El Salvador, tendrá su noche de elección y coronación. Los colombianos que se encuentran a la espera de la velada tienen los ojos puestos en Camila Avella, la representante de nuestro país en el certamen de la belleza universal. La participación de la modelo de 28 años, oriunda de Yopal, Casanare, ha llamado la atención, porque de acuerdo con las nuevas reglas del reinado, la casanareña, casada y madre de una niña, pudo convertirse en la representante nacional.

Mientras llega el momento de conocer a la nueva mujer más bella del universo, recordamos a las beldades de Colombia que se han destacado.

En la historia de Miss Universo, la pereirana Luz Marina Zuluaga en 1958 y la barranquillera Paulina Vega en 2014 han sido las únicas colombianas en alcanzar el triunfo, sin embargo, varias de nuestras candidatas tuvieron una destacada participación y estuvieron a punto de alcanzar el título: Paola Turbay, en 1992, Paula Andrea Betancur, en 1993, Carolina Gómez, en 1994, Taliana Vargas, en 2008, Ariadna Gutiérrez, en 2015 y Laura Barjum, en 2017.

Así fueron los vestidos de las colombianas que brillaron en Miss Universo

Cada una de las coronaciones es recordada, particularmente, por el vestido que utilizaron al ser coronadas. Luz Marina Zuluaga, quien falleció en el año 2015, fue coronada en vestido de baño, tal y como ella misa lo contó a través de un texto publicado en el diario La Patria.

“La noche de la coronación fue inolvidable. A las cinco finalistas nos metieron al vestier aún con el vestido de baño. Cuando estábamos reunidas entró una señora que nunca había visto a quitarme la banda de Colombia, yo la miré feo y le dije que por qué me la iba a quitar, que dejara mi banda. Ella no me respondió nada, me quitó la banda de Colombia y me comenzó a poner o otra, cuando me di cuenta tenía encima la que decía: Miss Universo 1958″, redactó.

Paulina Vega, vestida con un diseño plateado y de corte sirena, de Alfredo Barraza, se convirtió en Miss universo en 2014. La reina, quien en ese momento tenía 20 años, disputó la corona con Nia Sanchez, Miss Estados Unidos, que lucía un traje rojo.

En 1992, en Bangkok, Paola Turbay impactó con su vestido de corazón, rojo y de Alfredo Barraza. La nacida en Houston, Texas, perdió la corona contra Michelle McLean, representante de Namibia.

Un año después, la antioqueña Paula Andrea Betancourt llegó a la final luciendo un vestido negro con un top plateado, creado para ella por Jaime Arango, quien la vistió desde que era la candidata del Amazonas al Concurso Nacional de la Belleza. Esa noche, en Ciudad de México, la colombiana fue elegida primera finalista, mientras Dayanara Torres, la Miss Puerto Rico, que 7 años después se casó con Marc Anthony, alcanzó el título.

Carolina Gómez, en 1994, tuvo puntajes casi perfectos en Miss Universo. La caleña lució un vestido a rayas, firmado por Alfredo Barraza y esperó, junto a Sushmita Sen, Miss India, la decisión de jurado. Al final, la representante del país asiático se quedó con la corona.

La samaria Taliana Vargas, compitió en el 2008, en la edición número 57 del certamen universal, que se celebró en Vietnam. La noche de elección lució un traje dorado, de Beatriz Camacho, y aunque llegó al final, Dayana Mendoza, Miss Venezuela, se convirtió en la ganadora.

Ariadna Gutiérrez fue, en 2015, Miss Universo durante unos minutos. La sincelejana, quien lució un impactante diseño de pedrería, con la firma de Alfredo Barraza, tuvo que devolver la corona, pues Steve Harvey, el presentador del certamen tuvo un error de lectura. Miss Filipinas, Pia Alonzo Wurtzbach, recibió la distinción.

Por último, en 2017, Laura Barjum, vestida de plateado por Hernán Zajar disputó la final con la sudafricana Demi-Leigh Nel -Peters. La caleña se convirtió en primera finalista.