¿Cómo se llama Pantera, de ‘La casa de los famosos’? Este es su verdadero nombre

Después de tres meses de estar encerrados, los habitantes de La casa de los famosos siguen teniendo diferencias por la convivencia. Esta semana, las peleas han sido el pan de cada día, ya que el programa se encuentra en su recta final y las estrategias han tenido que cambiar. Ahora, cada uno piensa en su interés personal y el grupal ya está pasando a la historia.

Miguel Melfi, Pantera y Alfredo Redes, integrantes del team 'papillente' de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

El actor y modelo Pantera, quien se había declarado independiente durante la primera etapa del reality, hace unas semanas se unió al Team Papillente, junto a Alfredo Redes, Miguel Melfi, La Segura, Karen Sevillano y Ornella.

El concursante se ha caracterizado por su fuerte temperamento, de hecho, en varias ocasiones lo han tildado de “agresivo”, sobre todo cuando discute con la actriz de Betty, la fea.

¿Quién es y cómo se llama Pantera de ‘La casa de los famosos’?

La casa de los famosos no es el primer reality en el que concursa Pantera. Años atrás participó en el Desafío 2018, de Caracol Televisión, y en Guerreros, un concurso del Canal 1.

Aunque siempre ha sido conocido como Pantera, en realidad, su nombre de pila es Kevin Fuentes. Nació en un hogar humilde en Riohacha, La Guajira, y desde que era un niño tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con el sustento de su casa.

En Santa Marta fue vendedor ambulante de gafas de sol para los turistas. Su sueño era ser futbolista; de hecho, alcanzó a jugar semiprofesionalmente en el Boca Juniors de Cali, pero debido a la falta de oportunidades, tuvo que dejar su sueño atrás.

Después de eso, comenzó su pasión por el gimnasio. Cuando cumplió los 18 empezó a entrenar atletismo callejero, como él mismo lo llamó, que consistía en hacer ejercicio sin necesidad de estar en un gimnasio, solo con elementos que encontraba en la calle.

Diana Ángel opinó sobre la actitud de Pantera en ‘La casa de los famosos’

El pasado domingo, la actriz Diana Ángel fue eliminada de La casa de los famosos. Algunos usuarios de internet celebraron su salida, mientras que otros lamentaron que hubiera abandonado la competencia tan a punto de llegar a la final.

La actriz y cantante concedió varias entrevistas y en una de ellas se refirió al comportamiento de Pantera, quien ha sido fuertemente criticado. En diálogo con Publimetro, Ángel dijo:

“Allá no hay niños, hay personas grandes, yo puedo ser una mamá y darles consejos, de hecho a Pantera yo le decía ‘belleza, no te dejes provocar, eres un ser muy bonito y tranquilo y paciente’. Yo siento que lo de él es una acumulación de estrés y presión, él realmente es un ser humano que se quiere ganar ese premio. Tiene una historia de vida muy fuerte y tiene muchos sueños que puede cumplir dependiendo de lo que le pase en el reality. Cuando dejas acumular y a acumular empiezas a desarrollar esos demonios que llevan a situaciones a las que uno debe enfrentarse de manera inteligente. Yo no creo que pantera sea una persona mala”, aseguró.