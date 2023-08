Claudia Bahamón y sus consejos para “lidiar” con un hijo adolescente

Claudia Bahamón es una de las modelos y presentadoras con mayor reconocimiento en Colombia, entre otras cosas, gracias a su participación como conductora de las cinco temporadas de MasterChef Celebrity.

El trabajo de la opita en la pantalla chica le ha hecho ganar millones de seguidores que viven al pendiente de su vida familiar, faceta que comparte con su esposo Simón Brand, padre de sus hijos Samuel y Luca.

Cómo “lidiar” con un hijo adolescente, según Claudia Bahamón

Samuel Brand Bahamón tiene 15 años y atraviesa por en una etapa que, para algunos padres, podría resultar bastante compleja. Sin embargo, a esas personas Claudia les dedicó un extenso mensaje en redes sociales, por medio del cual entregó algunos consejos.

“Muchos me preguntan que cómo hago para “lidiar” con un adolescente. Empezando la palabra lidiar es como si fuera un problema y para mi no lo es. Yo disfruto y acompaño el sentir de un adolescente y lo más divino es poder aprender a su lado, porque sí, él me enseña a ser mamá y mejor ser humano con los retos, desafíos y satisfacciones diarias. No me las sé todas, pero acá algunas cosas que he aprendido a su lado”, expresó inicialmente.

De acuerdo con Claudia Bahamón, es importante que los padres de hijos adolescentes aprendan a “reconocer y valorar su valentía”, así como sus aciertos, para no solamente enfocarse en los errores que estos cometan.

“Nunca menospreciar el valor de lo positivo, respetar su intimidad, interesarnos en sus gustos, pedirles opinión sobre cosas de las cuales creemos que ellos no tienen porqué opinar e ncluirlos en la conversación adulta, los hace sentir vistos”, agregó.

De igual manera, la celebridad huilense aseguró que los “sermones”, por más que a veces pueda costarle a los padres, es mejor evitarlos. No obstante, advirtió que la comunicación es importante, siempre y cuando sea asertiva y le permita a los hijos establecer un vínculo de confianza plena con sus progenitores.

“Es importante que se equivoquen y no por eso se sientan juzgados. El ‘te lo dije’ uno como que lo tiene tatuado, ¿no?, pero debemos tratar de no decirlo justo en ese momento. Claro, no podemos dejar de poner límites, pero también podemos ser flexibles y negociadores (...) Es muy importante que seamos empáticos y que ellos sientan que los entendemos, aun cuando eso no significa que estemos de acuerdo (...) Nunca ridiculizarlo y menos en público (...) Y por último, reconocer errores y pedirles perdón cuando nosotros los cometamos”, concluyo Claudia Bahamón.