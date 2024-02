Claudia Bahamón se sincera sobre su matrimonio. “Uno decide si desea continuar”

En el año 2004, la presentadora Claudia Bahamón, de 45 años, y el director y productor de cine, Simón Brand, de 53 años, contrajeron matrimonio, fruto de su relación nacieron sus hijos Samuel, de 16 años, y Luca, de 13.

A portas de celebrar 20 años de matrimonio, recientemente, la opita se sinceró sobre su relación con el caleño, cuando fue invitada al podcast ‘Mónologos sin propina’, moderado por los exparticipantes de Masterchef Celebrity, Adrián Parada, Frank Martínez y ‘Chicho’ Arias.

En medio de la conversación, Claudia reveló varios detalles de su vida en pareja. Aseguró que el éxito de un matrimonio de tantos años es la paciencia, sin embargo, dijo que este enlace está concertado de manera errónea.

“El matrimonio está mal diseñado, porque cuando uno se casa, independientemente de la edad, de entrada le dicen: ‘Firme acá’. ¡Y listo, para toda la vida! hasta que la muerte los separe. Ya de entrada eso es un error: hasta que la muerte los separe, no. Tenemos que trabajar por eso”, dijo.

Para ella, el matrimonio funciona como una empresa, y como en cualquier otro negocio, deberían existir clausulas de permanencia e incumplimiento y, según ella, ser a término fijo.

Además, explicó que las personas cambian con el tiempo. Su energía y gustos no son los mismos, por lo tanto, con los años se debería conversar con la pareja y decidir si deben continuar o no.

“El problema es que cuando uno se casa, 20 años después le siguen reclamando lo del pasado. Entonces uno dice: ‘no, yo ya no tengo esa habilidad física ni mental, yo ya me duermo, ya no me gusta ir a cine todos los días, porque ya estoy más grande’. Entonces, 5 años después de casarse, es una negociación. Usted dice bueno, esto hacíamos hace 5 años, pero entonces no me reclames porque ya no, y esas son las nuevas cláusulas, y ahí uno dice listo, volvemos a empezar y así sucesivamente”.

Finalmente, Frank Martínez le preguntó si en algún momento de su matrimonio había pensado en divorciarse de su esposo, y con un no rotundo, la presentadora cerró la conversación.

