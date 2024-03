Claudia Bahamón se accidentó practicando un deporte extremo

Claudia Bahamón, una de las presentadoras más reconocidas del país, no se detiene a la hora de asumir los retos que se plantea. No solo ha estado al frente de importantes proyectos en la televisión colombiana, sino que además ha trabajado en proyectos personales que también la motivan.

Desde hace varias semanas, la modelo ha estado interesada en afrontar uno de sus mayores miedos en la vida: hacer kitesurf. Esa práctica, según explica el portal de Redbull, “es un deporte acuático en el que la fuerza del viento es tu motor y donde utilizas una cometa y una tabla para impulsarte por el agua. A pesar de su nombre, no hablamos de surfear olas. El kitesurf se puede hacer en lagunas tranquilas, mares agitados o en olas grandes”.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

El 9 de enero de este año, a través de un video que subió a su feed de Instagram mostró la forma en que, junto con su familia, cayó en repetidas ocasiones tratando de mantener el equilibrio en la tabla de surf. “Caerse tan importante como levantarse. Pregúntenos si estamos adoloridos”, redactó. Desde ese entonces, la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia ha mostrado, paso a paso, el avance que ha tenido realizando ese deporte.

Recientemente, la opita asustó a sus seguidores al revelar que había tenido un accidente que, además de dejarle una lesión en el pie, también le había lastimado su cadera.

“Siempre pensé que haciendo kite todas nos veríamos igual de sexy a Natalia García, pero me atropelló la realidad. Lo siento, amigos, es lo que hay y ya me resigné. Terminé con cortada en el pie, todos los revolcones posibles, bajé nuevamente el nivel del mar de tanto tragar agua, incapacitada de cintura, golpe de tabla en el cachete (con morado y que tal) en fin, menos mal mis talentos son muchos pero este ya no fue. Aunque, ojo, lo seguiré intentando, lo juro, porque esta espina me la saco porque me la saco. Expectativa vs realidad. Pd: En serio parezco tortuga ninja pagando servicio militar. Doctora Lina Llanos, ¿viste? Todo por cuidarme la piel”, manifestó

La modelo redactó ese mensaje al lado de una galería de fotografías y videos en las que aparece practicando ese deporte.