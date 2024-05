Claudia Bahamón, presentadora de ‘MasterChef’, preocupó por su estado de salud

Claudia Bahamón llega nuevamente a las pantallas de RCN Televisión con una nueva temporada de MasterChef Celebrity. La presentadora ha sido la conductora oficial del realtiy culinario desde la primera temporada. Ha estado acompañada de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, aunque este año el chileno no estará y en su reemplazo llegó Adria Marina, una reconocida chef estadounidense que ha vivido en México.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

En el 2023, la presentadora huilense tuvo un difícil episodio de salud luego de ser víctima de un mal procedimiento mientras se hacía una infiltración para bloquear unos dolores. Por equivocación, la persona que le realizaba eso le perforó la pleura ocasionando que uno de sus pulmones colapsara.

“Cuando uno llega a los 45 años, a uno le duelen las cosas. Entonces a uno lo infiltran. A mí me duele este hombro a veces, me infiltraron, pero al médico se le pasó la aguja y le llegó al pulmón, lo pinchó y lo colapsó. Fue miedoso porque empecé a no poder respirar, casi no alcanzó a llegar a la clínica”, dijo en una entrevista para Monólogos sin propina.

Ahora, la arquitecta de profesión vuelve a preocupar a sus seguidores luego de hacer una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 4,9 millones de seguidores, que está acompañada de dos imágenes, una de ella en el mar y otra donde tiene oxígeno. “Queridos pulmones, gracias por resistir-me”, escribió.

Inmediatamente, sus seguidores se preocuparon y le comenzaron a dejar mensajes preguntándole sobre su estado de salud: “¿qué pasó?”, “no abuses de tu salud, MasterChef te necesita”, “no sé qué te pasó, pero si te puedo decir que los pulmones son claves en la vida”, “la lesión aún molesta?”, “eres muy valiente, mucho ánimo, mucha esperanza y mucha fe que Dios te bendiga”, “eres una valiente”, “¿le pasó de nuevo?”.

Por ahora, Bahamón no ha explicado si se trata de un recuerdo o si es algo reciente. Sin embargo; sus fanáticos han estado al pendiente.

Mensaje de Claudia Bahamón sobre la soledad

Horas después, puso una historia con un mensaje relacionado con la soledad que dice: “cuando la soledad se vuelve tu amiga, ya no esperas visitas y lo que implica salir de casa te causa un malestar. Prefieres quedarte, tomarte un te o un café con ella, contarle tus experiencias y preguntarle qué consejos te puede dar. Ella es prudente, te enseña cosas que la gente jamás te podrá mostrar.

Cuando la soledad se vuelve tu amiga, ya no te asustan las despedidas; comienzas a quererte y a valorarte más...”, dice parte del mensaje.