Claudia Bahamón hizo llorar a sus seguidores con el video que dedicó a su padre

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, vive una nueva etapa de su vida profesional y familiar. La también modelo, quien desde el 2015 vivía en Los Ángeles, con su esposo Simón Brand y sus dos hijos, Samuel y Luca, decidió regresar a Colombia. La celebridad de 44 años confesó que retornaba a su tierra natal para cumplir la promesa que le hizo a su papá, don Germán Bahamón, quien falleció hace cuatro años.

“Que nos estamos mudando a Colombia como tanto me pediste y que, que rico será sentirte más cerca”, escribió Claudia Bahamón en una carta dirigida a su progenitor, donde le cuenta sobre muchos sucesos ocurridos en su vida.

El 7 de noviembre del 2019, la opita vivió uno de los momentos más duros de su vida. Su padre, don Germán Bahamón, tuvo un accidente de tránsito, según se conoció, causado por un microsueño, condición médica que padeció durante años. Aunque el patriarca, a quien su hija llama ‘gordo pechocho’, recibió la atención médica pertinente, sufrió un paro respiratorio. Claudia, que siempre publica emotivos recuerdos vividos con su papá, conmovió a sus seguidores con un reel dedicado a celebrar la vida de su papá.

El mensaje que le dedicó Claudia Bahamón a su padre

La esposa del director de cine Simón Brand incluyó en el clip, registrado a blanco y negro, imágenes de Germán Bahamón compartiendo con sus nietos, riéndose, bailando con su hija y acariciando a sus mascotas. La grabación, que tiene con banda sonora Confieso, de Kany García, acumula decenas de comentarios de sus seguidores.

El tema de la puertorriqueña dice en una de sus estrofas, “Confieso que me haces tanta falta para decirme: “todo va a estar bien”. Para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. ¿Y cómo no, si eras mi todo?, un sentimiento que comparte la también ambientalista.

“Sí, confieso que me haces mucha falta. Eras mi todo y seguirás siendo mi todo. Oye, y fresco que esa sonrisa la honraré toda la vida con la mía. 4 años el cielo de fiesta. Te amo, gordo pechocho”, redactó al citar la conmovedora letra del tema de la cantante puertorriqueña.