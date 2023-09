Claudia Bahamón defendió a Zulma Rey en MasterChef Celebrity: “La amo y punto”

Luego de las fallas que los jurados encontraron en su plato, la actriz colombiana Zulma Rey se llevó un delantal negro, lo que la pone en riesgo de salir de la competencia de MasterChef Celebrity. Claudia Bahamón, presentadora del concurso, manifestó, en sus redes sociales, el cariño que siente por ella.

Tras la decisión de los jueces, Zulma rompió en llanto. La actriz se sintió frustrada por los errores que cometió en su preparación. “Amo a Zulma. Punto. Y puedo decirlo porque se me antoja, no soy jurado”, escribió la también modelo en su cuenta de Twitter.

Claudia Bahamón aseguró que ama a Zulma Rey y que no tiene por qué esconderlo pues es la presentadora, y no una jurado. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

El veredicto de los chefs tomó a Zulma por sorpresa, pues, aunque le dijeron que había hecho algunas cosas mal, resaltaron su trabajo de manera positiva, por lo que ella no pensó que sería la cocinera seleccionada para portar el delantal negro. “No me lo esperaba porque me dijeron cosas buenas”, recalcó Rey.

“El balance general fue fantástico, todos lo hicieron muy bien, pero tu plato tenía un exceso de gelatina que no era rico, así que por eso te pusimos el delantal negro. Hay que trabajar más la próxima vez”, le dijo Nicolás de Zubiría al darle los argumentos de la decisión que había tomado con sus otros dos colegas: Christopher Carpentier y Jorge Rausch.

De acuerdo con lo que dijeron los concursantes en las entrevistas que se hacen en medio de la transmisión del capítulo, la mayoría creía que el delantal negro sería para Carolina Acevedo, quien tuvo varios problemas a la hora de cocinar y presentar su plato. De hecho, antes de empezar a desarrollar su preparación, la actriz comenzó a llorar porque tenía un fuerte dolor de estómago, al parecer, ocasionado por una gastritis consecuente del estrés.

La misma Acevedo se mostró sorprendida por no haber sido ella la escogida para quedar en riesgo de salir de la competencia. “Nos salvamos, no me preguntes cómo, porque no tengo ni idea. Yo estaba esperando el delantal negro, yo ya estaba lista”, reiteró Acevedo.

Rausch le recalcó a Zulma que se llevaba el delantal negro no por ser la más mala, si no por haber sido la menos buena. En medio de las críticas, Claudia abrazó a Zulma. “Yo estoy que le quito el delantal negro”, dijo Bahamón antes de darle un fuerte beso en la mejilla.