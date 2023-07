Claudia Bahamón contó por qué su esposo no la ha acompañado en el hospital

Claudia Bahamón completó más de una semana bajo observación médica, luego de sufrir un colapso pulmonar, cuyo tratamiento implicó introducir una aguja (sonda pleural) entre las costillas para eliminar el exceso de aire que se formó en medio de un procedimiento fisioterapéutico.

Y aunque la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia compartió a través de Instagram que su hermano Camilo, así como otros cercanos familiares y amigos, le acompañaron todos estos días en la clínica y ahora en su casa, ha sido notoria la ausencia de su esposo Simón Brand.

Gracias a una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, que Claudia Bahamón realizó en esta misma red social, sus seguidores aprovecharon para resolver la duda de por qué su parjea no la ha estado acompañando estos días.

Fotografía por: Instagram Claudia Bahamón

Por fortuna para los más curiosos, la huilense se animó a contestar y explicó que Brand, quien es un reconocido director de cine, tuvo que cumplir unos compromisos laborales inaplazables y por eso no ha podido estar allí. No obstante, advirtió que la acompañó el primer día y ha permanece muy pendiente desde la distancia.

Además, Claudia Bahamón aseguró que espera tener a su esposo de vuelta a partir del 21 de julio: “Se fue a grabar el viernes pasado, después de estar conmigo en la clínica, pero ya llega este viernes”.

Otra de las preguntas que respondió la mujer de 44 años fue cómo avanza su proceso de recuperación. Aseguró que va muy bien y se ha sentido mejor por la compañía de su familia, pero recordó y lamentó la mala noticia que recibió hace unos días: no podrá volver a practicar buceo o apnea, al menos por un buen tiempo.

“Lloré ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo”, aseveró la también modelo, en medio de una publicación que acompañó con un video nadando en el mar.

¿Por qué a Claudia Bahamón le dio un colapso pulmonar?

Conocido también como neumotórax, esta complicación médica se produce cuando el aire se filtra en el espacio entre los pulmones y la pared torácica.

Según explicó la opita, todo ocurrió en medio de un procedimiento médico al cual se sometió: “En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó el pulmón y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Son accidentes que le pueden pasar a cualquiera y esta vez me tocó a mí”.

A Claudia se le tuvo que conectar un catéter en el pulmón para liberar el aire atrapado en la pleura. Después, con terapia respiratoria, podrá recuperar la capacidad pulmonar y volverá a funcionar correctamente, aunque es un proceso demorado porque tuvo una afectación del 80 %.