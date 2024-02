Clara Chía perdió batalla legal contra importante periodista que la “acosa”

Desde que su relación se hizo pública, Clara Chía y Gerard Piqué han estado en medio de la polémica. La supuesta infidelidad del exfutbolista a Shakira, con su actual novia, hizo que los medios de comunicación del espectáculo volcaran su atención hacia ellos. Es de recordar que la ruptura del noviazgo de la cantante colombiana y el deportista se conoció en junio del 2022.

Una de los escándalos que ha rondado al padre de Milan y Sasha y a su pareja ha sido la disputa pública que sostienen con el paparazi Jordi Martin. En septiembre del 2023, de hecho, el catalán decidió desistir de la acción penal que había ejercido contra el periodista tras acusarlo de acosador.

En su momento, al comunicador se le condenó a pagar una indemnización por daños y prejuicios y a estar lejos de la pareja. Es de recordar que al fotógrafo se le señala de haber hecho público el supuesto engaño de Gerard Piqué a la artista barranquillera, con quien estuvo en una relación por más de una década.

Piqué, en mayo del 2023, decidió, entonces, interponer la acción legal por el presunto acoso del periodista. El exjugador del Barcelona alegó que se sentía perseguido y amenazado, por lo que pedía que Jordi Martin estuviera, al menos, 3.000 metros lejos de él y de su novia, Clara.

Clara Chía y Jordi Martin ante los juzgados, nuevamente

Ahora, una nueva disputa se vive entre el paparazzi y Chía. De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la novia del deportista perdió otra batalla legal contra el periodista. El propio Martin dijo que el pasado 31 de enero de este año se acercó a Kosmos, empresa de Piqué en la que trabaja Clara, para intentar captar nuevas imágenes de la pareja.

Mientras estaba a la espera de registrar nuevas imágenes en una cafetería cercana, reveló, Clara Chía le habría enviado a la policía para que se lo llevaran bajo el argumento de que la estaba acosando.

“Me dijeron que una señora les había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo. Y no era verdad. Yo acababa de llegar a la cafetería (...) durante una hora estuve rodeado de policías, a quienes entregué mi documentación y les señalé que si no estaba detenido aquello tenía que acabarse ya porque, si no, me estaban reteniendo irregularmente”, reveló el colaborador del programa El Gordo y la Flaca.

Como consecuencia de ello, ambos declararon ante la comisaría de los Mossos. Según Jordi, Clara intentó interponer de nuevo de orden de alejamiento en su contra, pero le fue negada por parte del juez.

“No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira (...) estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía, una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero”, añadió el comunicador.