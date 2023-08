Clara Chía habría dejado a Piqué: Shakira sería la ‘manzana de la discordia’

La separación entre Shakira y Gerard Piqué no para de ser tema de conversación en medios españoles, sobre todo, luego que varios informativos de ese país culparan a la cantante por la supuesta separación entre su expareja y Clara Chía, la joven con quien el exfutbolista mantiene una relación romántica.

De acuerdo con lo expuesto por Terra y Sportskeeda, la catalana abandonó la casa donde vivía con el español porque se hartó de la intromisión de la colombiana en su relación y del acuerdo al que llegaron hace tiempo por el bienestar de Milan y Sasha, sus hijos:

“El conflicto entre ambos persiste y, es que la colombiana se mantiene en el hecho de que Sasha y Milan no deben convivir con la nueva pareja de su padre, pues fue una de las personas que más la lastimó el año pasado y por tal motivo no se deben involucrar con Clara Chía Martí”.

Gerard Piqué y Clara Chía Fotografía por: Instagram @3gerardpique

De igual manera, se dijo que Gerard Piqué y su novia habrían tenido una fuerte discusión, lo que la impulsó a empacar sus maletas y dejar la residencia.

“Si Clara Chía dejara de vivir con Gerard Piqué es porque Shakira así lo pidió. Según fuentes cercanas a Chía, ella tiene que salir de su casa cuando llegan los hijos del exfutbolista de visita”, agregó Sportskeeda.

Shakira y Clara Chía, una relación con muchas versiones

Contrario a lo expuesto por estos medios, en Y ahora Sonsoles, programa de entretenimiento de España, se afirmó que los hermanos Piqué Mebarak convivieron con Clara los últimos 15 días que estuvieron con su papá de vacaciones. Lo anterior desmentiría las supuestas condiciones que la colombiana le habría impuesto al antiguo jugador del Barcelona.

“Ella sí se relaciona con esos niños. Se dijo en su momento que había una cláusula al respecto y que, mientras estuvieron con Gerard de vacaciones en Barcelona, ella también compartió con ellos. No se despareció por dos semanas, como se dijo. Me consta que han estado juntos y no hay problema, son una familia normal”, explicó uno de los presentadores del magacín.

Según este mismo periodista, Piqué y Shakira siguen lo establecido en el convenio firmado en diciembre pasado, es decir que no se habría firmado uno nuevo hace pocas semanas. No obstante, admitió que se le han hecho algunas reformas: “El convenio se firmó pensando en que Shakira se iría en enero a Miami, pero como no ocurrió así, esto le permitió a Gerard tener más días con los niños. Por esta razón tuvieron que ajustar las vacaciones de verano”.