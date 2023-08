Clara Chía estaría conviviendo con los hijos de Shakira: “Son una familia normal”

Son varias las incógnitas que rodean el acuerdo al que Shakira y Gerard Piqué llegaron para preservar el bienestar de sus hijos, así como para dejar de lado las peleas que rodearon su relación durante el último año.

Por ejemplo, bastante se ha comentado sobre la supuesta prohibición que habrían pactado los padres de Milan y Sasha frente al tema Clara Chía, quien no tendría permitido acercarse a los pequeños y, mucho menos, presentarse como la novia de su padre.

Sin embargo, una nueva versión sobre dicha cláusula surgió entre la prensa española e indica que, al parecer, Shakira jamás se opuso a que sus hijos conocieran a la nueva pareja de Gerard Piqué, por lo que todo sería falso.

Incluso, se llegó a decir que Clara Chía debía presentarse ante Milan y Sasha como empleada de su padre, y no como su novia Fotografía por: Grosby Group

Así lo afirmó uno de los presentadores de Y ahora Sonsoles, programa de entretenimiento de España, quien argumentó que pudo confirmar de primera mano que los hermanos Piqué Mebarak han convivido con Clara Chía, al menos los últimos 15 días que estuvieron con su papá de vacaciones.

“Ella sí se relaciona con esos niños. Se dijo en su momento que había una cláusula al respecto y que, mientras estuvieron con Gerard de vacaciones en Barcelona, ella también compartió con ellos. No se despareció por dos semanas, como se dijo. Me consta que han estado juntos y no hay problema, son una familia normal”, explicó el periodista.

Otra mentira que se habría dicho sobre Shakira y Clara Chía

Según este mismo comunicador, Piqué y su antigua pareja continúan siguiendo las normas establecido en el convenio firmado en diciembre pasado, es decir que no se habría firmado uno nuevo hace pocas semanas. No obstante, admitió que se le han hecho algunas reformas.

“El convenio se firmó pensando en que Shakira se iría en enero a Miami, pero como no ocurrió así, esto le permitió a Gerard tener más días con los niños. Por esta razón tuvieron que ajustar las vacaciones de verano”, concluyó el presentador de Y ahora Sonsoles.

La apuesta de Shakira y Piqué por la seguridad de sus hijos

En noviembre de 2022, cuando bastante alborotada estaba la relación entre la cantante barranquillera y el hoy presidente de la Kings League, un torneo de fútbol que ha revolucionado internet, ambos firmaron un comunicado que presentaron en conjunto para exigir respeto de la prensa hacia sus hijos.

“Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad (...) Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”, se lee en aquel documento.

Shakira también expuso allí su molestia por el asedio de los paparazis en momentos familiares, teniendo en cuenta que procura exponer lo menos posible a Milan y Sasha ante la información que circula sobre sus padres en medios de comunicación.