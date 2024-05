Ciro Quiñonez contra Giovanny Ayala: “el menos indicado para hablar de retoques”

El pasado miércoles 1 de mayo, el cantante de música popular Ciro Quiñonez, estrenó el remix de la canción Regalada sales cara junto a Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso.

Ese tema musical fue estrenado en su primera versión hace seis años por Ciro y su colega Giovanny Ayala. En YouTube tiene más de 14 millones de visualizaciones y todavía sigue siendo un éxito.

¿Qué pasó con Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez?

Toda una polémica se armó en redes sociales luego que el intérprete de Anoche la escribí expresara su molestia por no haber participado en el remix de Regalada sales cara, acusando a Ciro Quiñonez de haberlo dejado por fuera, pese a que él es el cantante original de ese tema.

Luego de las acusaciones de Ayala, Ciro rompió el silencio y dio su versión de los hechos, asegurando que lo que dijo su colega no es del todo cierto.

“La historia mal contada del maestro Giovanny pone en duda mi lealtad y gratitud”, dijo al comienzo de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Según lo que contó, desde hace más de un año venía insistiéndole a Giovanny Ayala para realizar el remix de esa canción que hicieron juntos. “Nunca recibí una respuesta positiva ni interés por el proyecto... Cuando logro tener a todos los artistas adecuados busco nuevamente al maestro Giovanny Ayala y comenzamos a socializar esta buena noticia. Para mí era fundamental su presencia. En un momento de la conversación interrumpió todo y dijo: ‘yo estoy en el remix siempre y cuando esté mi hijo Sebastián. Si quieren que yo esté, es mi condición’”, contó el artista.

Quiñonez reveló que esa decisión fue consultada con su mánager y los otros artistas que hicieron parte del proyecto (Pipe Bueno, Luis Alfonso y Jessi Uribe). “Él dice que por qué tengo que tener aprobación de ellos si la canción es de los dos. Dijo también: ‘ellos no deben opinar de esta canción, ellos deben saber que esa es mi exigencia porque yo soy el papá de los pollitos’”.

Según Quiñonez, no hubo espacio para meter otra persona más. Alzate, Alan Ramírez y Elder Dayan también querían estar en el remix pero finalmente no fue posible.

¿Giovanny Ayala le dio plata a Ciro Quiñonez por el ‘remix Regalada sales cara’?

Ayala había afirmado que Ciro y su equipo de trabajo le pidieron dinero para participar en el video, pero finalmente él no salió. “Él jamás habló conmigo, o jamás escuchó de mi boca una palabra donde yo le dijera ‘Giovanny tienes que poner plata para esto’. Yo no me encargo de presupuestos ni de nada de eso, eso lo hace mi equipo de trabajo, mi mánager Rafael Muñoz. Nunca te pedí plata, pero yo sí puse todo el dinero para el primer remix de Regalada sales cara”.

Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez se sacaron ‘los trapitos al sol’

Además de referirse al tema musical por el que se ocasionó la polémica, Ayala hizo algunas acusaciones de tipo personal sobre su colega, hecho que molestó de sobremanera a Ciro.

“Quiero hablar de los comentarios personales, de los cuales siento innecesarios, no se debieron tocar porque te los confesé en un ámbito de confianza e intimidad. Ahora justo que tú tocas un tema de lealtad y respeto creo que dejas mucho qué pensar”, dijo inicialmente.

Enseguida, reveló que, aunque él sí tiene injerto capilar, Giovanny Ayala no debería ser la persona indicada para hablar sobre eso pues él también se ha hecho retoques.

“No quiero profundizar porque también conozco muchas intimidades tuyas que como caballero nunca las contaría. Para nadie es un secreto, para mis amigos cercanos que estoy en un proceso de injerto capilar al cual no le veo ningún tabú. Creo que estamos en una época donde no solo las mujeres son las se operan para mejorar su aspecto físico. Eres el menos indicado para hablar de retoques porque te has hecho injertos, te has hecho lipos, estiramientos de cara y hasta nariz”, afirmó.

Finalmente, invitó a sus seguidores a dejar el odio y enfocarse en lo verdaderamente importante. “Quiero invitar a todos a dejar las polémicas y enfocarnos en lo que realmente nos importa que es el amor y la música que hacemos para ustedes. Estoy sorprendido con todo esto que está pasando. Nunca me había visto envuelto en una polémica con un colega y jamás me imaginé que fuera con el maestro Giovanny Ayala a quien le quiero expresar mi más sincero cariño, admiración y respeto, siempre le voy a reconocer su gran papel fundamental en la primera versión de ‘Regalada sales cara’”.