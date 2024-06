¿Cintia Cossio y Jhoan López volvieron? Estas imágenes despertaron sospechas

En noviembre de 2023, Cintia Cossio confirmó que su relación amorosa con Jhoan López concluyó tras 12 años juntos. Sin embargo, siete meses después de aquel anuncio, parece que entre la pareja se respiran aires de reconciliación.

Cintia Cossio y Jhoan López. Fotografía por: Instagram Jhoan López

¿Cintia Cossio y Jhoan López retomaron su romance?

Desde hace varios días se sospecha que la hermana de Yeferson Cossio volvió con el padre de su hijo Thiago. Y aunque esta información no ha sido confirmada por ninguno de los dos, son varias las pistas que, según sus seguidores, así lo demuestran.

En horas recientes, por ejemplo, Cintia Cossio compartió un par de videos junto a Jhoan López de lo que, al parecer, es el comienzo de un nuevo negocio que emprenderán juntos.

No obstante, la que para muchos es la ‘prueba reina’ de su reconciliación fue el video que la paisa publicó en Instagram, por medio del cual aprovechó para bromear con un audio viral.

“Que la tenga pequeña, me da igual. Quiero estar contigo. Da igual, de verdad, que la tengas pequeña, pero da igual de verdad. Quiero estar contigo, me muero si no estás, ¿me entiendes?”, se escucha en el audio con el que la paisa acompañó dicho video, en el cual Jhoan se ve un poco desconcertado.

¿Por qué terminaron Cintia Cossio y Jhoan López?

Tras meses de rumores, la creadora de contenido reveló varios detalles en una entrevista con el podcast de Untalfredo, en el cual contó que, en efecto, los problemas con el padre de Thiago nacieron por la intromisión de una tercera persona.

“Él cometió un cacharro. La embarró y tuvo tantos huevos, y era tanto el amor por mí, que no se lo tragó (...) Todo empezó porque yo vi el contacto de una persona en su celular y le pregunté por qué, cuando me dice dizque ‘siéntese que le voy a contar toda la verdad’. Aunque yo sabía lo que me iba a decir, yo pensaba dentro de mí: ‘Miénteme, por favor miénteme que yo te voy a creer’. Cuando él me contó todo yo lloré 20 días en mi casa y estuve sin comer”, explicó Cintia Cossio.

“Estuve tres meses en terapia, y él iba conmigo, pero sentía que no era yo misma y sentía que todo mi esfuerzo de tantos años había sido en vano, aun cuando pensaba en que todo lo iba a superar (...) Incluso, llegué a pensar que todo lo que él me hacía era porque se sentía culpable. Él es una excelente persona, pero lastimosamente hizo algo que yo nunca había vivido y me desordenó completamente por dentro, pero en medio de mi dolor trate de seguir ahí”, concluyó en aquella ocasión.