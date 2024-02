Cintia Cossio reveló detalles de su ruptura con Jhoan López: “Vengo mal desde agosto”

Cintia Cossio es una creadora de contenido que, desde hace varios meses, es noticia por cuenta de su ruptura con Jhoan López, el papá de su hijo Thiago, con quien tuvo una relación amorosa durante 12 años.

Sin embargo, hasta ahora se conocieron algunos detalles sobre la ruptura entre esta pareja de influenciadores.

Cintia Cossio y Jhoan López solían subir contenido juntos, por eso también tuvieron que hacer pública su ruptura. Fotografía por: Instagram Jhoan López

¿Qué dijo Cintia Cossio de Jhoan López?

Ante la gran cantidad de preguntas que recibe por parte de sus seguidores, la joven antioqueña se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Allí, aseguró que su relación terminó hace 7 meses, aproximadamente, aunque fue hasta noviembre que hizo pública la noticia.

Además, advirtió que el proceso no fue nada fácil, al punto que se vio obligada a buscar ayuda profesional.

“Vengo mal desde agosto, que fue cuando las cosas como que... (se fueron al piso). En medio del dolor y todo lo que sucedió estaba llena de oscuridad, entonces busqué la luz en mi familia, que son mi hijo, mi mamá y mi hermano (...) Me alejé de amistades que yo sabía que no me iban a entender y busqué ayuda profesional, llevo desde agosto con mi terapeuta”, explicó Cintia Cossio.

De igual manera, la hermana de Yeferson Cossio mencionó que buscó apoyo en sus seres amados, pues era consciente de lo que debía enfrentar ante los millones de personas que siguen su vida privada en redes sociales.

“Yo sabía que, al salir de un hogar de 12 años en el que hay un hijo de por medio, me iba a enfrentar a muchas críticas en redes sociales, aun cuando la gente no sabe ni creo que vaya a saber lo que sucedió. Como yo siempre mostré una faceta en redes sociales, entonces hay gente que inventa mucho y sabía que me iban a tirar a mí, que iban a suponer e iban a creer que era mi culpa”, concluyó.

¿Jhoan López le fue infiel a Cintia Cossio?

Los comentarios se suscitaron debido a un video que Cintia Cossio compartió junto a Thiago en el lugar donde se encuentran de vacaciones. “Me rompieron el corazón y ahora tengo a mi hijo caminando por el Polo Norte”, escribió en la descripción de la publicación que, de inmediato, puso a especular a sus más curiosos seguidores.

No obstante, las dudas aumentaron cuando la hermana de Yeferson Cossio reaccionó a algunos de los mensajes que recibió. Por ejemplo, le dio ‘me gusta’ a la crítica que hizo una de sus fans a los hombres infieles, y que surgió como respuesta al comentario de otra usuaria, quien afirmó: “O sea que sí fue Jhoan el que falló”.

De igual manera, cuando le preguntaron si lo dicho era algún tipo de metáfora, Cintia Cossio aclaró que “no, el texto es literal”. “Como me rompieron el corazón me vine al Polo Norte a distraer mi mente y me traje a la bendi”, agregó.