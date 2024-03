Cintia Cossio contó cuáles fueron sus empleos antes de ser famosa y millonaria

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más importantes del país. Con más de siete millones de seguidores, la hermana de Yeferson Cossio es una de las figuras más relevantes de internet, y una de las que más genera ganancias económicas.

En una entrevista con Eva Rey, la nacida en Medellín habló de varios aspectos de su vida, entre ellos, el financiero. Al ser cuestionada por la periodista española acerca de sus ganancias mensuales, la antioqueña dio algunas cifras aproximadas de lo que recibe gracias a su trabajo en internet.

“A mí me va súper bien en todo. Digamos, si este mes abandoné Only, pero hice más pautas en Instagram y más videos en Facebook, pues obviamente voy a facturar más. Facebook, también, cuando le meto a los videos, me va súper bien (...) con un solo video me puedo hacer 10.000 y 11.000 dólares, como hay algunos que les hago mil dólares”, dijo.

¿Cuánto gana Cintia Cossio al mes?

Luego de mencionar aquel dato, la comunicadora le preguntó acerca de la cantidad total de dinero que podía hacer mensual. Aunque la paisa no reveló cifras, sí confesó que ha llegado a hacer más de 1.000 millones de pesos.

Su vida, sin embargo, no ha sido así siempre, de hecho, recientemente habló de los trabajos que tuvo antes de llegar a la cima de su éxito. En una entrevista a Superlike, la joven influenciadora contó cuáles fueron sus trabajos antes de llegar a la fama.

¿En qué trabajó Cintia Cossio antes de la fama?

“Trabajé en confección, vendiendo postres, arreglando casas, cuidando niños, vendiendo puerta a puerta productos de aseo, promotora y en muchas cosas más”, mencionó.

Ella misma ha contado que tuvo una infancia llena de ausencias, no solo familiares, sino también materiales y económicas. En esa misma charla mencionó que: “Mi infancia fue maluca, porque hubo mucha carencia de amor, emocionales, materiales, con maltratos, pero si me pregunta, la cambiaría, diría que no, porque utilicé eso a mi favor para ser la Cintia que soy”.