Christian Nodal y el romántico beso a Ángela Aguilar que presumió en redes sociales

Días después de confirmar su relación amorosa, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen disfrutando de su viaje por París, conocida como ‘la ciudad del amor’, donde recorren de la mano las calles y algunos lugares turísticos. Precisamente, en medio de su visita a la capital francesa, el cantante mexicano compartió la primera publicación en redes sociales junto a su nueva pareja.

No te pierdas: El día que Paola Rey y Jorge Cárdenas cancelaron su boda en medio de fuerte polémica

Ángela Aguilar y Christian Nodal Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Así presumen Christian Nodal y Ángela Aguilar en redes sociales

En la tarde del martes, la pareja presumió su amor ante sus millones de seguidores en Instagram, donde publicaron un conmovedor video, grabado en tonos sepia, en el cual se les ve disfrutar de un momento íntimo y cercano.

Las imágenes dejan en evidencia la complicidad y lo enamorados que están Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes concluyeron el clip con un romántico beso al son de La vie en rose, clásico de la cantante francesa Edith Piaf.

La hija de Pepe Aguilar no se quedó atrás y compartió otra foto junto a al intérprete de Ya no somos ni seremos. Aunque sus rostros no eran visibles, en la instantánea se ve a ambos artistas, vestidos de negro, posar frente a un espejo. Esta publicación fue especialmente notable porque también fue la primera que Ángela compartió con Christian en sus redes sociales, lo que indica la seriedad de su relación.

“Ya hay que dejarlos en paz”, “mientras la gente dedica su triste vida a comentar e inventar, ellos viajan y disfrutan de su amor”, “se nota que no les importan las críticas” y “si ellos están felices, ¿a los demás qué nos importa?”, fueron algunas de las reacciones que recibió la pareja.

Así fue el primer beso de Christian Nodal y Ángela Aguilar en público

Todo ocurrió frente a los miles de asistentes al concierto de que el músico de 25 años brindó este 11 de junio en Ciudad de México. Allí, sus fanáticos no solo fueron testigos de su presentación, sino también del momento en que la hija de Pepe Aguilar fue invitada al escenario para interpretar la canción Dime cómo quieres.

Puedes leer también: Hijas de Nanis Ochoa recibieron amenazas de muerte por insultos racistas de su madre hacia Karen Sevillano

Y aunque la sola presencia de Ángela Aguilar en tarima fue motivo de comentarios entre el público de Christian Nodal, el asombro fue mayor cuando ambos concluyeron su interpretación con un amoroso beso.

Por supuesto, los fanáticos del mexicano reaccionaron entre gritos y aplausos; mientras que sus detractores se volcaron a las redes sociales para cuestionar, una vez más, esta relación amorosa.