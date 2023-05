Christian Nodal se borraría sus tatuajes antes del nacimiento de su hija con Cazzu

Hace unas semanas, la cantante Cazzu dio fin a los rumores y confirmó su avanzado embarazo, el cual se especulaba desde hace unos meses y ni ella ni su pareja, Christian Nodal, habían querido revelar. La argentina y el mexicano han protagonizado el último año varias polémicas en su relación, desde que iniciaron una relación “secreta” tras la escandalosa separación de Nodal con Belinda.

Desde entonces, la pareja se muestra muy esperanzadora y enamorada a la espera de su primer hijo juntos. Y como si la vida les estuviera cambiando, la argentina y el mexicano ya parecen tomar otro tipo de decisiones para su vida futura, pues en esta última semana el nombre del ex de Belinda es de los más sonados y no necesariamente por convertirse en padre.

Hace dos meses, Cazzu y Nodal fueron vistos en plan romántico por primera vez. Ella lo acompaña en sus presentaciones. Fotografía por: Instagram

¿Christian Nodal se borrará sus tatuajes?

El cantante de regional mexicano volvió a ser noticia al afirmar que se borrará los tatuajes de su rostro antes de que nazca su hijo con Cazzu. Hace unos meses, Nodal causó polémica justamente por tatuarse su rostro, ahora se sometería al doloroso procedimiento de borrárselos de su cara.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, contó a Lo Sé Todo, donde incluso reveló que, sin saber el sexo de su futuro hijo, espera con emoción que sea una niña. “No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema”. No sería la primera vez que el cantante se borra un tatuaje, pues lo hizo en un pasado con los que tuvo en honor a su exprometida, Belinda.

Historia de Christian Nodal y Cazzu

La primera vez que sus fanáticos los vieron juntos, y donde se confirmó su amor, fue por las calles de Guatemala donde asistieron a un concierto y caminaron por las calles cogidos de la mano. Desde entonces, se mostraban muy cariñosos en varios de sus shows, pero no fue hasta meses después que hicieron su primera aparición pública como pareja.

Luego de anunciar su embarazo, al inicio de su último concierto en su natal Argentina, la rapera de 29 años no deja de presumir su barriugita y su novio mexicano no la abandona nunca. Ambos continúan derritiendo las redes con tiernas fotos a la espera de su primer bebé juntos, y aunque se reservan varios detalles de su proceso como padres primerizos, ya no temen en mostrar la pancita de ‘La Nena Trampa’.